緬甸強震引警惕 陳菁徽：台灣醫護荒才是真危機

緬甸發生芮氏規模8.2強震，甚至影響鄰國泰國首都曼谷等地區多棟大樓倒塌受到嚴重衝擊，引發各界對於災難應變能力的高度關注。對此，醫師出身的國民黨立委陳菁徽表示，突如其來的災難再次提醒，「社會韌性」絕不只是口號，而是攸關人民能否在第一時間獲得妥善醫療照護的關鍵實力。

陳菁徽指出，賴清德總統日前在台南主持「全社會防衛韌性演習」，雖然展現政府對防災議題的重視，但若現實中的醫療人力持續短缺、基本醫材仍難以穩定供應，演習再多，也只是政治表演。

陳菁徽批評，當前護理人員短缺、醫院病床無法全數啟用，甚至連最基本的生理食鹽水都出現缺貨快一年，這些問題不只是系統性漏洞，更是危機來臨時會直接衝擊民眾生命安全的致命點。

陳菁徽痛批，衛福部過去面對醫護荒與生理食鹽水缺口時，往往只端出缺乏實效的政策，護病比制度無法落實、白班津貼討論多年未果，這樣的態度無法真正建立起一個有韌性的醫療體系。賴總統的社會韌性不是靠標語撐起來的，而是仰賴平時就能穩定運作的基礎醫療能力。若執政者無法正視醫護體系長期過勞與流失的問題，就算再多的防災演練，也只是形式主義，無法保護人民。

陳菁徽表示，身為醫師出身的立委，每天都會接到許多來自醫護現場的沉痛呼籲及各種陳情，不論是過重的護病比、夜班人力吃緊，或是制度性的不合理工時與環境，這些困境從日常就已經讓醫護疲於奔命，一旦災難來襲，只會加速崩盤。

陳菁徽呼籲，政府應立即檢視當前醫療系統的實際狀況，誠實面對第一線醫護的困境與需求，才能在真正的災難來臨時，不只是演習有條不紊，更能讓人民獲得實質的安全保障。