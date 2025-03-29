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賴清德嘆牙醫分數超車醫學系 盼不同工不同酬改善缺工

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
面對健保永續的問問，賴總統也特別表示改變的迫切性，應該考慮不同工不同酬的問題，才能解決四大皆空、招不到醫生的問題。記者邱德祥／攝影
面對健保永續的問問，賴總統也特別表示改變的迫切性，應該考慮不同工不同酬的問題，才能解決四大皆空、招不到醫生的問題。記者邱德祥／攝影

健保創立至今滿30年，賴清德總統表示，健保雖然造福人民，但仍存在有不少問題，不只護理師缺工，醫師也缺人，今年大學申請入學牙醫系分數已經超過醫學系，更有給付分配失衡的問題，要是不解決難以想像健保60年之際會拿出怎樣的成績，應該要朝向「不同工、不同酬」努力，才可以永續經營，保持民眾健康。

健保署今日舉辦「健保30週年慶祝暨健走活動」，賴清德總統表示，肯定健保30年過往成就，但是現在健保已經出現問題，政府應該是解決問題而非僅是說明問題，否則難以想像健保60年之際可以拿出什麼成果。

賴清德總統說，我國人民平均餘命增加，但不健康餘命也成長，醫界卻面臨缺工，不是只有護理師招不到人，醫師恐怕也面臨缺工，感染科等辛苦科別都招不到人，甚至今年考試牙醫系分數已經超過醫學系。自己有遇到知名外科醫師手術，做長達10小時，卻只有6萬元，原先以為以其知名度跟功力，應該可以拿到10至20萬元，他才驚覺問題嚴峻，應該要推動「不同工、不同酬」。

衛福部長邱泰源表示，辛苦困難科別的給付提升，是現在健保一直努力方向。

健保署長石崇良說，推動方向分成兩個面向，一個是地域性差異，在離島偏鄉地區會有點值保障跟加成；第二個不同科別間針對心力付出較多的調整，如先前急重症支付標準調高，目前有針對「醫療服務資源耗用相對值」（RBRVS）搭配財務狀況檢討。目前已經在研擬診察費區分為「一般」跟「複雜」兩種，給予不同金額的給付。

健保30年之際不少受惠健保生活改善的民眾也出席活動。吳嘉源說，自己17歲罹患血癌，不斷復發下嚴重影響生活，原本都已經準備進入安寧病房，好在健保通過CAR-T給付，自己才重獲新生。統一獅教練高志綱也說，幾年前他的兒子是早產兒，出生後就待在保溫箱數天，當時內心煎熬，健保不只支持醫療，也免去龐大支出，感謝健保協助。

健保署 醫師

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