波伽利「獻聲」台北捷運 每天這3個時段搭捷運聽得到

北市演唱會熱潮持續發燒，國際知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）將於4月4日蒞臨台北北大巨蛋，為樂迷帶來扣人心弦的音樂盛宴，即日起至4月3日止，波伽利將在台北捷運高運量車站「獻聲」，在繁忙的都市節奏中，感受獨特的音樂氛圍。

觀傳局表示，即日起至4月3日期間，每天上午8至9時、中午12時到下午1時，及晚上10時至11時三個時段，乘客在候車時，可取下耳機、放緩腳步聆聽悠揚樂聲，在繁忙的都市節奏中，感受獨特的音樂氛圍。

觀傳局表示，蔣萬安市長上任以來，積極促成包含大巨蛋在內的大型場館辦理各項藝文展演，統計2024年台北市代表性大型場地，共舉辦超過530場演唱會、近200萬人參與；2025年北市演唱會亦熱潮持續發燒，除接連登上台北小巨蛋的YOASOBI、米津玄師，3月更首次有韓星泰妍於大巨蛋初登場，引發全臺歌迷轟動，可見台北已成為國際巨星巡演的必經站點。

觀傳局表示，安德烈．波伽利臺北大巨蛋演唱會，為睽違10年再次來台演唱，觀傳局除攜手3家北投溫泉飯店推出住房優惠專案，即日起至4月3日，北捷於高運量車站播放波伽利經典名曲「Time To Say Goodbye」，讓旅客在候車時刻享受波伽利的天籟美聲。

此外，觀傳局也於全線月台電視播放宣傳影片，展現台北市擁有軟硬兼具的表演場館與藝文實力，邀請旅客共享台北國際藝文盛事的驕傲時刻。

觀傳局也表示，接下來一整年，北市演唱會熱潮將持續發燒，韓流天王G-Dragon權志龍驚喜宣布將在7月12日、13日登上台北小巨蛋，還有ONEW、張學友、JJ林俊傑、江蕙、莎拉·布萊曼（Sarah Brightman）、YUURI，邀請全國歌迷共襄盛舉，安排一場臺北演唱會之旅，感受這座城市獨特的文化藝術魅力。