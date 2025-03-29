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中彰投青年志工中心 投入廬山都達靜觀線部落關懷活動

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
南投仁愛鄉廬山都達靜觀線部落關懷活動，在青年節到來之際溫馨登場。中彰投青年志工中心提供
南投仁愛鄉廬山都達靜觀線部落關懷活動，在青年節到來之際溫馨登場。中彰投青年志工中心提供

中彰投青年志工中心在青年節到來之際，與中國醫藥大學杏服醫學服務隊，跟著社團法人中華民國大眾愛心工作關懷協會、救國團台中市北區團委會，聯合舉行「南投仁愛鄉廬山都達靜觀線部落關懷活動」，結合四方的力量，一起投入有價值、有意義的訪視活動。

教育部青年署為發展青年志願服務，提供多元支援，特別在全國設置了12家青年志工中心。

教育部青年署中彰投青年志工中心指出，面對台灣快速的人口結構改變與社會變遷，偏鄉部落資源的缺乏，與高齡長輩的獨居健康問題，是當前急需關注的議題。

志工中心向協會介紹中國醫藥大學優秀的團隊－杏服醫學服務隊，他們於2013年就開始跟著附設醫院的腳步，踏入信義鄉進行老人居家關懷的活動，結合附設醫院在當地深耕的資源，透過事前對於每個個案的需求，進行定期關懷陪伴與量身定做的服務內容，並宣導正確的衛教觀念。

志工中心表示，經由志工服務，期盼這些未來從事醫藥的同學，可以具備全人醫療的胸懷及素養。

此次服務通過中華民國大眾愛心工作關懷協會允許，由中彰投青年志工中心媒合，邀請中國醫藥大學杏服醫學服務隊四名中醫系、三名醫學系的同學，與中彰投青年志工中心專員許育維、業師葉倚溱，陪同參與南投仁愛鄉廬山都達靜觀線部落關懷活動。

藉由青年志工本身的醫學專長與衛教知識，帶給長輩們更豐富的服務，也讓原本僅在南投縣信義鄉長期做長者居家關懷活動的杏服醫學服務隊，跟隨協會走進不同的部落。

在資深志工的陪伴與引導下，服務過程中更加精進與部落長輩相處溝通與問話技巧，更進一步引發青年志工們思考：未來從事部落長者關懷，可以再遷善擴大的服務面向。

此次部落關懷活動共計服務39戶，分別為莎都部落11戶、卜溪部落5戶、德鹿灣部落2戶、都達部落6戶。來自中國醫藥大學杏服醫學服務隊的同學們，發揮青年志工的熱情與活力，為長者量測血壓、分送物資及關懷長者。

杏服醫學服務隊的青年志工，分享此次服務與原先僅在信義鄉服務有什麼區別時，李濰鈴同學說，因為有大眾關懷協會長期的記錄個案的狀況，能更加準確地與個案溝通及進行衛教，提供給予物資更為重要。

看到個案中病患與祖父母間的相互依偎照顧，讓李濰鈴一度哽咽的說「有愛的話，其實很多東西都可以克服」。

在志工夥伴離開前，病患依依不捨的畫面，再三地感謝他們的服務，更讓李濰鈴深刻感受這是當志工最大的目的。

來自澳門就讀中醫系的劉詠君也說，來台灣之前，不清楚關於當地原住民的知識，因為參與杏服醫學服務隊迪巴恩計畫，有了初步了解。

劉詠君表示，此次來到更遠的部落，了解到資源缺乏的現況中，協會成員透過出錢出力結合社會大眾資源，能做好每一次的關懷服務，有的資深志工甚至超過50歲，做了一輩子的志願服務。希望未來也可以將所學的專業，服務到更多需要幫助的人們。

志工中心說，同學開心且快樂的分享，見證了台灣青年投入志願服務的熱情。也在陪伴青年志工們訪視個案時發現，長輩們的笑容因為青年志工的走入，更加的綻放開來。

杏服醫學服務隊的同學們發揮青年志工的熱情，為長者分送物資。中彰投青年志工中心提供
杏服醫學服務隊的同學們發揮青年志工的熱情，為長者分送物資。中彰投青年志工中心提供
杏服醫學服務隊跟隨中華民國大眾愛心工作關懷協會，走進不同的部落。中彰投青年志工中心提供
杏服醫學服務隊跟隨中華民國大眾愛心工作關懷協會，走進不同的部落。中彰投青年志工中心提供

中國醫藥大學 志工 教育部

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