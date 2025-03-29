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營養調查當健檢？ 國健署挨批不把受試者保護當回事

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣受試者保護協會今天發布聲明，認為國健署回應不負責任，未善盡受試者保護，衛福部應調查該案是否違反人體研究法。本報資料照片
台灣受試者保護協會今天發布聲明，認為國健署回應不負責任，未善盡受試者保護，衛福部應調查該案是否違反人體研究法。本報資料照片

有民眾在社群軟體披露，衛福部國健署委託中研院研究人員，進行國民營養調查時，未善盡知情同意義務，且疑似妨害兒童父母行使不同意權。國健署發布新聞稿回應，並以民眾可把調查當作免費健檢，鼓勵民眾受檢。不過，台灣受試者保護協會今天發布聲明，認為國健署回應不負責任，未善盡受試者保護，衛福部應調查該案是否違反人體研究法。

協會指出，為保護受試者，取得知情同意是最基本倫理要求，而知情同意是必須以受試者得以理解的方式為說明，並取得同意，其中「不得有強制、利誘或其他妨害受試者自主權行使的情況」，且必須給予充分時間，讓潛在受試者思考是否參與研究。民眾投訴研究未善盡知情同意義務時，通常必須啟動實地訪視或調查，釐清是否有缺失或誤解。

國健署昨在新聞稿中回應，國民營養調查一切符合倫理委員會規定，且研究人員執行調查時，均脧中民眾意願，訪員也都受過專業訓練。台灣受試者保護協會理事長林綠紅說，研究計畫經倫理審查、團隊接受訓練是最基本要球，但受試者已提出投訴，若試驗委託單位未進行調查或實地訪視，就對外公布結論，是忽視受試者投訴，不負責任的做法，「凸顯國健署未將受試者保護當一回事。」

此外，對於國健署以把調查當免費健檢為由，鼓勵民眾受試，林綠紅表示，此舉已違反衛福部臨床試驗受試者招募原則中，不得強調受試者將可獲得免費醫療來招募受試者的規定，且已嚴重誤導民眾，混淆研究與臨床醫療，非常不妥。呼籲執行計畫的中研院、審查計畫的倫理委員會，應依照規定，針對民眾投訴案件，進行實地訪視，啟動調查機制，釐清執行時的倫理、法規疑慮。

林綠紅說，民眾參與國家出資的研究，貢獻自身簡體、資料資訊，促進全民健康福祉，是出於善意且無私奉獻，參與研究者有權利要球完整知情同意，若不想參與研究，也應該被全然尊重，國健署竟不加以釐清是否有民眾權利受損，以及本計畫執行是否有違反人體研究法與相關倫理規範，顯然無法保護民眾的權益，衛福部作為人體研究法主管機關，應正視此事，並對該案啟動調查。

倫理 國健署 衛福部

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