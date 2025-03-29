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攜手機場夥伴共創低碳未來 機場公司辦循環經濟研習會

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
機場公司舉辦「2025年桃園機場循環經濟研習會」，機場公司助理副總經理楊秀蓉（左起）、環科工程顧問公司副總經理黃美娟、中原大學環境工程系講座教授張添晉、循環台灣基金會董事長黃育徵、機場公司董事長楊偉甫、環境部資源循環署副署長林健三、機場公司助理副總經理汪文寬。圖／機場公司提供
機場公司舉辦「2025年桃園機場循環經濟研習會」，機場公司助理副總經理楊秀蓉（左起）、環科工程顧問公司副總經理黃美娟、中原大學環境工程系講座教授張添晉、循環台灣基金會董事長黃育徵、機場公司董事長楊偉甫、環境部資源循環署副署長林健三、機場公司助理副總經理汪文寬。圖／機場公司提供

為響應全球先進國家循環經濟趨勢，並落實企業永續發展社會責任，機場公司舉辦「2025年桃園機場循環經濟研習會」，邀請了政府機關、業界專家、學術機構代表與桃園機場商業夥伴等近百人參與，共同探討機場循環經濟的最新發展與實踐策略，透過多元交流推動機場營運邁向低碳永續目標，並共同朝向國際環保機場邁進。

機場公司董事長楊偉甫表示面對全球永續浪潮，機場公司秉持前瞻思維，積極推動低碳轉型與資源循環。在環境永續方面，已訂定2050年達成淨零排放的目標。在空側設施方面，已全面推動橋氣橋電與充電樁基礎建設。在循環經濟方面，積極建立完善的回收體系、倡議源頭減塑，並導入智慧化用水管理，強化汙水處理技術，促進水資源再生利用。

研習會議程首先由環境部資源循環署副署長林健三主講「資源循環零廢棄」政策，分享全球經濟生產型態的轉變、如何邁向循環經濟的策略，以及從制度面上將循環經濟概念，導引產業界改變作法的案例。接著由循環台灣基金會董事長黃育徵分享「循環桃機：跳脫線性舒適圈」，闡述企業經營者應跳脫過往利益私有化、成本公有化的思維，改以零外部風險及成本的概念來轉型，方可達成循環經濟之目標。

中原大學環境工程系講座教授張添晉則分享「機場循環經濟精義與國外推動經驗」，就國際環境議題、產業淨零永續之轉型過程、循環經濟的概念及效益，以及桃園機場目前推動循環經濟的進程，還有與國際指標機場間作法之比較。最後由環科工程顧問公司副總經理黃美娟主講「推動塑膠資源循環模式」，從實務角度分享業界在減塑的實際案例，並針對航空產業特性，提出於機場場域實際可行的減塑具體建議。

透過本次研習會的交流與學習，機場公司期望能與各界夥伴攜手合作，呼應國際循環經濟倡議，加速推動桃園機場的循環經濟發展，聚焦淨零碳排及環境永續相關課題，為實現永續發展的目標共同努力。

環境部資源循環署副署長林健三主講「資源循環零廢棄」政策，分享全球經濟生產型態的轉變。圖／機場公司提供
環境部資源循環署副署長林健三主講「資源循環零廢棄」政策，分享全球經濟生產型態的轉變。圖／機場公司提供
循環台灣基金會董事長黃育徵分享「循環桃機：跳脫線性舒適圈」主題。圖／機場公司提供
循環台灣基金會董事長黃育徵分享「循環桃機：跳脫線性舒適圈」主題。圖／機場公司提供

桃園機場 永續 經濟發展

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