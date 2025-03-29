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2025桃園機場藝文活動開跑 在地文化藝術串聯世界旅人

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
「當代樂坊」結合舞蹈與傳統戲曲，創新演繹古典與現代藝術交融的魅力，也是機場文藝季受矚目的演出之一。圖／機場公司提供
「當代樂坊」結合舞蹈與傳統戲曲，創新演繹古典與現代藝術交融的魅力，也是機場文藝季受矚目的演出之一。圖／機場公司提供

機場公司今年藝文活動以「翱翔天際，大Fun藝彩」為主題，首場由知名YouTuber 「我是江老師」在第二航廈南側五樓商場的公共鋼琴快閃演奏，之後更策劃為期8個月，涵蓋音樂、舞蹈、戲劇及跨界藝術的多元特色展演，讓旅客沉浸於豐富的藝文氛圍中。

機場公司表示桃園機場這次與在YouTube上有近70萬訂閱，以活潑生動表演帶大家走入古典音樂世界的「我是江老師」，利用公共鋼琴舉辦小型鋼琴演奏會，悠揚琴聲中搭配一旁舞者曼妙舞姿，吸引眾多旅客欣賞並給予熱烈掌聲。

由鋼琴快閃表演揭開序幕之後，去年大獲好評的桃園機場文藝季，今年更是精采可期，包括清明連假首日邀請熱力四射的崇右科技大學街舞表演; 7月起，更首次於出境管制區內推出帶狀展演，演出團體包括「希望兒童合唱團」，以純淨動人的歌聲，展現台灣原民文化之美；「當代樂坊」結合舞蹈與傳統戲曲，創新演繹古典與現代藝術交融的魅力；「台灣戲曲學院特技團」以寶島台灣復古風為蘊底，帶來精采特技小品，重現台灣懷舊文化風華；「星合有限公司」融合雜技、戲劇與視覺藝術，呈現震撼視覺的馬戲演出。這些展演活動將陸續登場，傳達台灣多元的文化魅力，為世界各地的旅客帶來意想不到的驚喜與感動。

除了在台下欣賞精彩演出，旅客與民眾更有機會走上舞台綻放光芒，機場公司於第二航廈南側五樓商場設置公共鋼琴，自9時至19時，歡迎自由彈奏，與來自世界各地的旅人共譜音樂交流。

同時，在第二航廈接機大廳「台灣之窗」，也推出由新竹縣政府文化局與財團法人新竹縣文化基金會策劃辦理的「靚靚客家新竹縣」特展，展覽以青春繽紛為風格基調，呼應新竹縣是全國最年輕的縣市；四個單元分別為春季的「靚年華．桐在品春」、夏季的「靚氣魄．義民燃夏」、秋季的「靚豐收．如意事秋」，以及冬季的「靚平安．食福鬧冬」，呈現新竹縣客庄「春夏秋冬」的四季變奏，以及客家文化的多元面貌與獨特魅力。

機場公司秉持企業社會責任，致力於推動文化與藝術的跨界融合，透過一系列藝文展演，打造兼具國際感與地方特色的文化場域。期望未來的機場不僅是旅人的轉運站，更是旅途的起點與回憶的延伸，誠摯邀請全球旅客一同感受台灣獨有的特色音樂與文化魅力！想了解桃園機場藝文活動及表演時程，請上桃園機場官網探索遊趣

機場文藝季表演團體之一的「星合有限公司」融合雜技、戲劇與視覺藝術，呈現震撼視覺的馬戲演出。圖／機場公司提供
機場文藝季表演團體之一的「星合有限公司」融合雜技、戲劇與視覺藝術，呈現震撼視覺的馬戲演出。圖／機場公司提供
機場文藝季由「台灣戲曲學院特技團」以寶島台灣復古風為韻底，帶來精采特技小品，重現台灣懷舊文化風華。圖／機場公司提供
機場文藝季由「台灣戲曲學院特技團」以寶島台灣復古風為韻底，帶來精采特技小品，重現台灣懷舊文化風華。圖／機場公司提供

新竹 桃園機場 鋼琴

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