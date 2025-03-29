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玉山主峰線步道冰雪融化 雪季管制措施4月1日解除
3月玉山群峰積雪、結冰，登山風險升高，還發生山友墜谷意外。今天鋒面南移，中部以北3500公尺高山仍有機會下雪，玉山主峰步道上午積雪幾乎都已融化，玉管處決定4月1日解除雪季管制措施，提醒山友仍須做好登山安全準備。
3月中旬下雪，玉山群峰積雪深達10多公分，並出現結冰，主峰步道呈冰雪岩地形，濕滑陡峭相當危險，22日兩名山友在玉山主北峰叉路口斜坡失足墜谷死亡。
隨著氣溫升高，玉山主峰步道積雪加速融化，今天上午有山友登主峰，從排雲山莊至主峰頂步道積雪結冰幾乎都融化，僅風口柵欄內仍有一些殘雪，不需穿冰爪，但需小心通行；玉山後四峰步道，還有積雪現象，仍須雪地裝備。
玉管處表示，昨天又有一波鋒面報到，氣象預報顯示，這波鋒面對北台灣影響較大，今天到31日中部以北、宜花3500公尺以上高山仍有降雪機率，中部山區還是不能掉以輕心。
排雲山莊以及北峰氣象站人員觀察玉山群峰線積雪結冰融化情況，海拔3500公尺以上、背陰處仍有未融化的殘雪，3月31日雪季管制措施解除前，登玉山仍需使用雪地裝備。
考量融雪、未來下雨及低溫情況，玉管處決定暫不延長雪季管制措施，但會持續將玉山群峰線現場步道狀況，在臉書、一站式入園申請網站、排雲登山服務中心及排雲山莊公告周知；另外請山友注意，4月1日解除雪季管制措施後，若仍有積雪結冰，還是請山友將冰爪、冰斧、岩盔帶著備用，確保登山安全。
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