肉冰冷凍就不會壞？重症醫揭6情況已變質：食用有致癌風險

許多家庭習慣將肉類放入冷凍庫，延長保存期限。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，紅肉最久可冷凍保存1年，雞肉保存1年內，肉末僅3至4個月，若是油脂較多的魚類，最好在2至3個月內食用完畢，避免營養流失，還可能有致癌危機。

黃軒在臉書表示，多數家庭的冷凍庫裡，總會有幾塊「已經忘記它原本長什麼樣子」的冷凍肉，可能已變質成「疆屍肉」，如果肉色變暗、出現異常顏色，或散發出類似鐵鏽混雜抹布的異味，甚至摸起來有黏液、表面結滿冰晶、失去彈性，這些情況都表示肉已經腐敗，應立即丟棄，千萬不要食用。

黃軒進一步說明，變質的肉品可能孳生李斯特菌、沙門氏菌，對孕婦、幼童及免疫力較弱的人非常危險。此外，冷凍時間過長會導致肉品營養流失，蛋白質變性，若反覆解凍，還會產生亞硝胺，引發致癌危機。冷凍超過3個月的肉，口感也會變差，甚至影響冰箱內其他食物的品質。

至於正確的解凍方式，黃軒建議3種方法，可在前一天將肉放入冷藏慢慢解凍，或裝進密封袋浸泡冷水，亦可使用微波爐快速解凍。他提醒民眾，千萬不要讓肉品長時間放置在室溫解凍，也避免重複冷凍、解凍，確保食材維持新鮮狀態。