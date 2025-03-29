泡湯、游泳也可能得性病 醫揭1關鍵沒做好導致

泡湯也可能會得性病？泌尿科醫師指出，大多數性病是透過性行為感染，不過仍有少數患者是因為游泳、泡湯或入住飯店旅館時，接觸到清潔不完全的毛巾所致；另外，很多人看到私密處長痘痘，會擔心是否感染性病，很多時候可能只是毛囊炎，建議有疑慮應就醫諮詢，別自己嚇自己。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，性病跟尿路感染有時很難區分，如只是辨別有無分泌物，或評估是否有長東西等。以私密處長痘痘為例，不見得就是性病，因為私密處或腹股溝外生殖器的部位，是人體包覆最緊、最溫暖的地方，容易成為表皮細菌滋生的溫床，因此私密處長痘痘很多時候只是毛囊炎，但也有少數私密處長痘痘的案例，是感染傳染性軟疣或皰疹等，如不確定狀況，建議就醫諮詢專業協助，「不要自己Google愈看愈怕」。

陳鵬說，性病之所以稱為性病，是因為大多數感染是透過性行為接觸導致，但有規則就會有例外，病毒有很多不同亞型，有些人即使沒有過性行為也可能被傳染，部分原因是游泳、泡湯或入住飯店旅館過程中，接觸到清潔不完全的毛巾，患者不小心沾染上一位使用者的分泌物、或皮屑上的病原體，該名使用者又恰好患有性病，因而染病。

以不安全性行為來說，風險最大的是愛滋病毒（HIV）感染，但現在有暴露後預防性投藥（PEP），在性行為後72小時內服用，可以降低八成感染風險，陳鵬強調，「這些藥物並不是鼓勵從事高風險的性行為」，是在不得已狀況下，作為主動預防的輔助工具。

陳鵬指出，若不慎感染，體內病原體約在2周內就會出現症狀，如尿道口出現不明分泌物、排尿疼痛，或生殖器突然出現傷口、發炎、感染、贅生物或全身性症狀，一旦察覺不對勁應立即至門診評估；至於性病檢測方法，最常見的是抽血和驗尿，人類乳突病毒（HPV）導致的病毒疣和菜花，則是將採檢棒伸到尿道裡採檢。

經初步評估，未發現任何病原體感染，仍建議3個月後再做一次愛滋、梅毒測試。陳鵬說，這2種疾病具潛伏性，無症狀的空窗期最長可達3個月，間隔3個月後檢驗可以加強預防。據衛福部疾管署統計，今年1至3月本土病例及境外移入HIV感染累計232例的、梅毒感染個案2268例。

陳鵬提醒，多重性伴侶族群本身感染風險較高，建議每3至6個月做一次完整檢查，確定目前有無進行中或潛伏的感染；如果是單一性伴侶，而且沒有任何已知的疾病，一年一次檢查即可；如特殊狀況和性工作者，或性病感染過的族群等高風險對象發生性行為，初步檢驗完沒問題後，同樣建議3至6個月再做一次檢驗。