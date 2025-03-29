健保30周年談永續發展 賴清德提「不同工不同酬」

中央健康保險署今天在圓山花博公園花海廣場，舉辦全民健保30周年慶祝曁健走活動。賴清德總統親臨祝賀勉勵，衛生福利部邱泰源部長、次長周志浩，與全民健保歷任推手前資政張博雅、前總經理劉見祥、前局長鄭守夏、戴桂英及醫界代表齊聚，見證傳承。

賴清德總統表示自己是醫師出身，深刻體認唯有改善醫療人員工作條件，讓大家沒有後顧之憂才能更保護國人的健康。面對健保重重挑戰，要用更宏觀角度來推動改革，確保健保的永續經營。特別指出改變的迫切性，認為應該考慮從不同工不同酬的角度思考，才能解決四大皆空、招不到醫生的問題。

賴清德說，全民健保打破過去「因病而貧、因貧而病」，成為台灣社會安定的基石，民眾滿意度更是超過9成。例如罹患血癌的吳嘉源同學能接受 CAR-T治療，這在過去是無法辦到，健保辦到了，全仰賴及感謝各界共同努力，提供國人醫療可近性，以及優質醫療服，也屢獲國際肯定，有目共睹，讓台灣健保走向國際舞台，讓健保成為台灣另一座護國神山。

賴總統也指出，面對人口高齡及少子化必須要突破轉型，上任後即成立「健康台灣推動委員會」，目標為強化健保財穩健，永續經營，落實健康台灣願景。並表示去年健保有幾項重要突破，包括健保給付多種癌次世代基因檢測(NGS)並搭配癌症標靶藥物，並擴大給付GLT-2 抑制劑用於慢性腎臟病以降低洗腎風險，藥費預估新增16億元；持續擴大罕病、癌症等新藥並接軌國際指引，113年預估將10萬人受惠。

本次活動邀請早產兒家長棒壇教練高志綱、首批接受細胞治療(CAR-T)於高中時期被診斷罹患血癌的吳嘉源、住在台灣22年的越南新住民及70歲沖浪阿公張文忠等健保受惠者，一起分享健保的美好。同時現場有28個醫藥團體及職業工會等提供互動宣導攤位，吸引逾2,000位民眾以實際健行行動挺健保30，邁向健康台灣。