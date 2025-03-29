緬甸強震泰國也大亂 星宇受理免費退改票

緬甸中部地區昨天發生芮氏規模8.2強震（震矩規模7.7），連帶影響泰國曼谷，星宇航空今宣布，持有已確認機位並於今年3月28日（含）前開立之星宇航空（189）機票，且原定往返泰國之航班日期為今年3月28日至2025年4月4日間，可免費退改票。

星宇指出，需於2025年6月30日前完成退、改票作業方能適用此作業辦法。請於原定航班出發時間前更改日期／航班或是辦理退票，以避免產生未登機手續費。2025年3月27日（含）前已完成退票或改票之旅客，恕無法退還已收取之手續費。

旅客可於機票效期內，更改至原搭乘日後14天內且相同訂位艙等及航線之航班，並享有免收取票價、稅金、訂位服務費、燃油等附加費差額及改票手續費1次。如更改至前述範圍以外之航班，仍可享有免收取改票手續費1次之權益，然票價、稅金、訂位服務費及燃油等附加費差額需由旅客支付。

透過星宇航空官方網站／App、客服中心或機場票務櫃檯所購買之機票請聯繫星宇航空客服中心辦理。透過旅行社購買之機票，請洽原開票旅行社辦理。原購買之附加服務項目，如預選座位等，需視新訂位的航班狀態提供。若更改後之新航班無法提供原服務艙等，將依原開票日重新計算新舊行程之票價、稅金、燃油等附加費，並收取或退還差額，同時免除改票手續費1次。

星宇表示，除選擇更改日期／航班外，亦可選擇辦理退票並免除退票手續費。透過星宇航空官方網站／App、客服中心或機場票務櫃檯所購買之機票，請透過「退票申請」辦理退票。透過旅行社購買之機票，請洽原開票旅行社辦理。

原購買然尚未使用之附加服務項目，如預選座位及預購額外行李等，將全額退費。機票全程尚未使用者，訂位服務費亦可退還。