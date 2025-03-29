冷氣團發威、晚起水氣增溼冷到下周一 清明連假好天氣

今天受到大陸冷氣團影響，北部、東北部偏冷，其他地區氣溫也會往下降。中央氣象署預報員張承傳表示，目前雲系主要在北部和東半部，雲量偏多，中南部清晨雲偏多、雲慢慢減少當中。華南到台灣北部海面有一塊比較厚實的雲層，這些比較厚實的華南雲雨區，今晚起逐漸往台灣通過。

張承傳表示，台灣陸地上目前降雨還不是特別多，偏向迎風面的基隆北海岸、東北部，有地形性降雨，比較強的回波在北部海面，所以白天降雨偏向迎風面為主。不過，晚上華南雲雨區東移之後，降雨逐漸增多。

降雨趨勢，張承傳表示，今天北部、東北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區零星降雨，其他地區多雲。今晚起到下周一，受到華南雲雨區東移影響，各地降雨機率提高；北部、東北部降雨時間比較長，屬於有陣雨的天氣；東半部、東南部、南部山區局部短暫陣雨，南部平地也有零星下雨；北部、東北部、中部山區會有局部大雨發生機率。

張承傳表示，下周二至下周三雲雨區逐漸離開，不過台灣附近水氣還是偏多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區局部短暫雨，其他地區多雲。

下周四到下周五台灣附近水氣逐漸減少，張承傳表示，下周四東半部、恆春半島、基隆北海岸、西半部山區有局部短暫雨，北部零星降雨。下周五西半部山區的降雨更為減少，轉為偏向零星，降雨主要在東半部和恆春半島，北部和中南部山區零星雨，中南部平地多雲到晴。

溫度趨勢，張承傳表示，這波大陸冷氣團今天起影響到下周一，北部、東北部天氣偏冷，其他地區早晚冷。今天到明天中部以北、東北部低溫13至15度，其他地區16至18度。高溫部分，今天北部16、17度左右，白天持續偏冷，花蓮20度，中南部今天有來到22至25度左右。

明天除了北部、東北部氣溫偏低，中南部和台東氣溫和今天相比也會有所下降，張承傳表示，中部和花蓮高溫18、19度，南部22至23度，高屏有機會再高一點。下周一還是受到大陸冷氣團影響，北台灣持續偏冷、低溫14至15度左右，高溫維持16至17度，中部20度高溫，南部可來到22至24度。

下周一至下周二大陸冷氣團減弱，不過張承傳表示，台灣附近水氣仍偏多，各地天氣偏涼，迎風面北部、東北部下周二不超過20度，16至18度左右；下周三20度附近。其他地區下周二、下周三氣溫稍微回升，比較明顯回升預計下周四之後到下周五，水氣減少，各地氣溫回升。