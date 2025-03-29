健保署拍板醫院小總額 罕病藥品醫材成長「免被打折」

衛福部健保署祭出醫院個別總額制，並提出醫院門診比率55%限制。政策還未上路，已傳出有中部罕見疾病患者疑似被當人球，遭醫學中心以藥品準備不足拒收。罕見疾病基金會多次發聲，盼明文規定將罕見疾病排除於個別總額之外。據了解，近期健保署已通過，罕見疾病藥品及醫材，較基期成長部分，不會打折給付或斷頭。

罕見疾病患者至中部醫學中心看病，卻被院方以藥品準備不足而拒收。罕見疾病基金會創辦人陳莉茵表示，藥品調度不足是藉口的可能性高，罕病防治衛福部國健署有相關計畫，發藥給各醫院罕見疾病照護中心，要調度藥物應沒有疑慮，不過，醫院藥局若基於成本考量，不願進貨，醫師即使開藥，病患也無法順利令到藥物，接受治療。

陳莉茵說，罕見疾病藥品及醫材相對昂貴，應排除在個別總額外加以保障，且必須明文規定，否則醫院經營者仍有擔憂，甚至會採取相應措施；罕見疾病患者對醫院、醫師黏著性高，背後原因是患者共病症、併發症多，有熟悉病況的醫師治療，患者相對安心，在制度正式實施前，就已經發生病人被拒收情況，主因就是罕病被醫院當成「賠錢貨」。

除藥品免除打折，陳莉茵表示，85%以上罕見疾病患者，病況穩定實在門診治療，若採門診限量，病患治療恐面臨問題，轉以住院治療，仍會面臨醫院因護病比問題，開床率低等問題，已有北部罕病醫師反應，醫院承辦人員認為，門急診住院沒有被明確排除，須待制度上路一段時間才知道如何因應。不過，目前健保署態度，認為罕病住院、門診人數少，不必特別保障。