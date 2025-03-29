冷氣團影響大降溫 今晚起降雨範圍擴大時間拉長

台北測站今天清晨最低溫13.7度，達到大陸冷氣團標準，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，北部、宜蘭平地郊區11至12度左右，平地最低溫出現在新北石門的富貴角10.7度，冷意相當明顯。中南部地區相對氣溫較高，中部郊區低溫約在13至15度、南部15至18度、花東在15至16度。

天氣方面，歐宗學表示，受到東北季風環境配合華南雲系東移影響，北部、東半部持續陰天有局部短暫雨，中南部目前雲量也偏多，後續會有稍減少趨勢，不過仍是以多雲天氣為主。白天回溫有限，北部高溫16至17度，相對偏冷。中部22至24度，南部24至26度，花東20至23度。

今天晚上開始華南雲系發展會更為明顯，歐宗學表示，雲雨區逐漸接近並開始通過台灣，北部、東北部降雨範圍擴大且時間增加，中部地區也會陸續受到影響。

歐宗學表示，明天到下周一華南雲雨區持續通過帶來偏多的水氣，配合大陸冷氣團的東北季風環境，中部以北、宜花陰雨天氣，山區及東北部迎風面降雨時間長且雨勢較明顯，相對累積雨量會更多。南部及台東受影響相對輕微，不過雲量也偏多，轉陰天為主並有局部短暫雨機會。

氣溫方面，歐宗學表示，周日北部、東半部的差異不大，僅高溫稍低1度左右，中南部降幅則更明顯，中部市區全天15至20度，南部市區低溫17至19度，但高溫也會降至22至24度左右。下周一冷氣團稍減弱，各地氣溫有機會回升1至2度左右。

歐宗學表示，下周二到周三華南雲雨區的影響逐漸趨緩，中南部水氣減少，平地轉多雲，山區持續有短暫雨機會，北部、東半部則還是受到東北季風影響，維持陰短暫雨天氣。

下周四開始清明連假，歐宗學表示，仍有水氣通過機會，但偏向中高層的大氣，山區仍會有較多雲量及局部短暫雨，對於平地的天氣影響則相對有限，僅局部雲量稍多，降雨則零星或沒有，氣溫會隨著冷空氣減弱而持續回升，而且連假後期又會變得溫暖到偏熱。

不過，歐宗學表示，進入春季以後天氣預報不確定性提高許多，下周的天氣狀況還有變化機會，仍然要持續追蹤最新的天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。