冷氣團達標！ 吳德榮：北東溼冷、明雨勢強範圍擴大 清明連假天氣好轉

今晨平地的最低氣溫為新北石門10.7度，桃園楊梅也只有11.9度、台北南港12.0度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，台北測站降至13.7度，已符合定義中的大陸冷氣團。各地區平地的最低氣溫約在11至16度。

今天受大陸冷氣團影響，吳德榮表示，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區雲量略增；北台灣溼冷，其他地區氣溫稍降、早晚偏涼微冷。北部11至18度、中部13至26度、南部16至30度、東部13至30度。

他說，明天至下周二華南雲系續東移，降雨範圍擴大至中部以北、雨勢加大，南部山區亦偶有降雨機率；下周三降雨範圍縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨。明天仍受大陸冷氣團影響，北台灣溼冷；下周一至周三冷空氣略減弱，氣溫略回升，北台灣仍溼涼。

清明4天連假天氣大致穩定，吳德榮表示，各地多雲時晴，白天氣溫明顯回升，僅東半部偶有局部短暫雨的機率。至於清明連假的第2、3天之間掠過的短波，模擬強度持續調弱，是否會帶來輕微的變化，各國模擬仍有差異，進一步觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。