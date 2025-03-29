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天氣展望 氣象署：北東溼涼有局部大雨 第2周氣溫回升

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周受鋒面通過及東北季風增強影響，各地氣溫偏涼，北部及東半部有短暫陣雨，其中，東北部地區有局部大雨發生的機率，其餘地區以多雲到晴的天氣為主。

氣象署表示，第2周東北季風減弱，期中起各地氣溫逐漸回升，但仍有鋒面通過影響的可能。春季天氣變化快速且模式預報不確定性高，隨時留意最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

氣溫 雨量

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