未來1周溼答答 北東降溫大雨 清明連假最新天氣預測曝

今天東北季風或大陸冷氣團南下影響，中央氣象署說，預估低溫北部、宜蘭約15、16度，白天溫度回升幅度不大，約在17、18度附近，整天感受偏冷，其他地區清晨溫度約17到19度，中部地區、花蓮、台東高溫約20到24度，南部地區仍有25到27度的高溫。

天氣方面，今天白天北部及宜蘭不定時有短暫降雨，花東及中部山區則留意有零星飄雨，華南雲雨區東移，入夜後各地降雨機率增加，北部、宜蘭降雨時間延長，中部地區、花蓮雨區擴大，南部地區及台東亦有局部短暫雨的機會，北部地區、宜蘭及中部山區易有局部大雨出現。

明天至下周一受東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣較冷，其他地區早晚亦涼；華南雲雨區東移影響，各地降雨機率高，北部及東北部地區有短暫陣雨，中部、東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，尤其在北部、東北部地區及中部山區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，北部及宜蘭13至17度，中部15至23度，南部17至28度，花蓮16至22度，台東18至25度；澎湖16至20度，金門11至17度，馬祖9至14度。

下周二至下周四仍受東北季風影響，北部、東北部仍較涼，其他地區早晚亦涼；水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周五東北季風減弱，轉偏東風，各地氣溫稍回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

4月5日至4月7日東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天至下周三中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪的機率，高山路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動注意安全。春季天氣變化快速，鋒面及華南雲雨區影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。