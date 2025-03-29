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健康你我他／疫情後的早安圖 是祝福也是療癒
新冠疫情前，我對早安圖其實沒好感。它們常被視為社交網路中的噪音，缺乏溫度，似乎只是表面的儀式感，有人將此數位表相溝通稱為「長輩問候圖」，感覺有些擾煩和無趣。
隨著疫情爆發，社交距離的實施，讓人們的生活作息天翻地覆。線上課程應運而出，同時開始使用App，貼上日常拍攝的影像，再注入多樣化元素製作早安圖，美好的一天從正能量開始，使其不再是制式化的圖片，而是凝聚個人風格和情感的一種表達，傳遞的是鼓勵和關懷，讓我們在面對孤獨和不安的時刻，感受了一些溫暖與療癒。
數年來未曾間斷的創作，常在即景的日常寫下：「用一顆美好的心，看世界路過的風景，用一顆感恩的心，感謝生命中的遇見。」有時心情低潮的當下，摘錄：「揹著我所有的孤獨，翻山越嶺，給自己一個擁抱，讓心事暫緩…。」親友感受到文字的低溫常捎來關心，而我只是療癒自己。
翌晨，再記下鼓勵的佳句：「世界上的事情，最忌諱的，就是十全十美。凡事總要稍留欠缺，才能持恆；稍留欠缺，才能有所回味。」
早安問候圖，在你我晨起的時光，遇見美好祝福，而我們又何其幸運，能享受彼此心中的席位。
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