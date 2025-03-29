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愛肝達人站／醫師：「你想吃就吃，想玩就玩！」是真的？

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

診間，醫師對著病人說：「你想吃就吃，想玩就玩！」

醫師很冷靜、很慈祥。診間的病人家屬則一臉嚴肅，眼角噙著眼淚。是個癌症末期的病友！

雖然做人要誠實，要說實話。可是在診間，醫者為了安撫病人，應家屬要求對病人說謊話的場景卻一再發生。

多年前，有位出家人得了肝癌末期。我查房時，師父對著我說：「X醫師，我們出家人看得很開，你就直接告訴我實情，我肝癌到底第幾期了？」捺不住師父的苦苦哀求，我想出家人通常是對生死老早就置之度外了，於是我就一五一十直接告訴了他。「你這種情形，通常很難活過半年！」

想不到師父聽了之後不發一語，從此茶不思、飯不想，不到兩星期就走了！

原來，人有時不得不說一些善意的謊言，也是顛撲不破的真理。

話說回來，如何讓醫師對我們說實話，不要只有對家人說實話？事實上，醫師面對求診的病友不說實話，有時是為了保護你。

例如，孩子基因檢測結果出爐了，發現父親是隔壁的叔叔，不是你；或者病理切片出來了，結果是惡性的，不是良性的，此時，醫師要如何自處？要說真話或假話？

現在醫學進步，很少有疾病是無法醫治的，除了非常惡性的疾病或是意外，否則就疾病而言，大都可以透過定期的體檢及早發現及早治療而得以活命，甚至痊癒。甚至有些以前以為是絕症的，目前也因為醫療的進步而改觀。

不管如何，養成定期體檢的習慣就很重要了，好比政府強制規定車子開滿10萬公里，每半年要定期保養檢查一樣，車子如此，肉身打造的人體更應如此。如此一來，萬一不幸長了癌症也可以及早發現及早治療，也不用再讓醫師昧著良心說謊話了。

●欲知正確肝病新知，請追蹤「肝病防治學術基金會」及「好心肝．好健康」Facebook粉絲專頁。肝基會出版會刊及肝病治療手冊，歡迎來電索閱。若有肝病醫療問題請洽免費諮詢專線0800-000-583或上網：www.liver.org.tw查詢相關資訊。

家人 肝病 醫師

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