院長講堂／林進嘉 推廣精神健康教育 打造堅強社會安全網

精神科醫師林進嘉3月11日接任屏東縣佑青醫院院長，他是屏東子弟，讀大學後就離鄉背井，在台南奇美醫院服務28年後，這次受醫院及前院長陳永興邀請回鄉服務，他強調，將加強醫院的醫療品質外，也希望走入學校、社區，提升大眾對心理健康的認識及對精神病患的接納。

屏東縣有3家精神科專科醫院，其中佑青醫院位於屏北地區的內埔鄉，病患多來自屏北及高雄市，院內有急性病床50床及慢性病床150床，除了提供醫療及住院服務外，還設有順安精神復康之家，提供較穩定病患介接、回歸社區。

林進嘉的父親在他10歲時因癌症過世，大他6歲的哥哥因此選擇從醫，並成為腫瘤科醫師，受到哥哥的影響，他也走上行醫之路。就讀台大醫學系的他，分科選擇精神科，「精神科不是只有藥物及物理上的治療，還涉及心理、社會等層面」，這與他的興趣最相符，也最有交集。

火車殺警案後 推動心理衛教

在行醫過程中，最讓林進嘉難忘的是2019年7月的火車殺警案。他說，嫌犯是患有思覺失調的病人，曾看過他的診，治療後狀況穩定，但後來中斷了1、2年沒有治療，再度看到時竟上新聞，令他非常震驚。

林進嘉試著了解事件始末，發現事前其實有很多機會可以阻止憾事發生。當時嫌犯有被害妄想症，認為有人想殺他盜領保險金，他曾報警、向議員陳情，警察、議員助理、甚至親友都有察覺到他的異樣，但都沒有進一步的動作，以至於釀成憾事。

因此，林進嘉倡議政府應全面進行「全民精神健康、心理衛生教育」工作，除了針對老師、醫療照護工作者、公部門人員、警消人員、精神疾病患者家屬進行相關教育外，也要從小學至大學，設計精神健康、心理衛生相關課程，讓學生了解、辨識精神疾病症狀，以及常見焦慮、憂鬱等情緒障礙。

「如此可讓全民更認識精神疾病、了解心理衛生的重要。」林進嘉認為，這不僅能降低精神疾病汙名化，也能在周遭親友有狀況時，知道如何處置和對待，更能促進社會整體的心理健康，打造更堅強的社會安全網。

與周邊醫院合作 醫療更全面

接下佑青醫院院長工作後，林進嘉說，首要任務是打造更好的醫療品質，將與屏東周邊幾家醫院合作，提供患者更全面的醫療服務；也要求院內人員在對待病人時，要更柔軟更有同理心，因為對待病人的態度會對其病情有影響。

佑青醫院占地廣大，林進嘉計畫打造一個「療癒性醫療園區」，提供在地特色的精神復健方案。除了現有的農場、養雞場，希望與屏科大老師合作提供更專業的指導，未來也將設立一座烘焙坊，讓院生有更多選擇，藉由職能治療的不同活動，訓練並增強病患回歸社會與工作的能力。

回鄉要長期服務 在屏東置產

曾在奇美醫院服務28年，台南儼然成為林進嘉的第二故鄉，這次回到屏東故鄉，他與太太及兩隻米克斯犬一同搬來，並在屏東置產，做好在此地長期服務的決心。

說到兩隻狗狗，林進嘉就眉飛色舞，不但每天要帶牠們出門散步3次大小便，外出旅遊兩隻毛小孩也不會缺席，他與太太曾帶著牠們環島，也多次帶牠們回娘家與親生的狗媽媽團聚。「只要跟狗狗在一起，就覺得很紓壓」，加上他喜歡唱歌、聽音樂、看書，現在又學薩克斯風，其生活獲得放鬆且多彩多姿。

此外，林進嘉的作息正常，每天不超過子夜12點就寢，睡眠品質好，飲食清淡，不吃重口味食物，只喝白開水，讓他有健康身體面對繁重的工作。

林進嘉養了兩隻米克斯犬，外出旅遊時一定帶著牠們。圖／林進嘉提供