癌藥基金牛步 肺腺癌病友苦等

政府推動百億癌藥基金，今年編列五十億預算作為暫時性支付專款，補助健保因財務限制無法給付的新藥。健保署公布運作原則後，至今僅將一項藥物納入，受惠人數在五十人內。專家指出，國際上此類基金多用於支持成本效益尚不明確、但臨床具迫切性的藥物。病友團體呼籲，應優先納入晚期肺腺癌治療。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，健保署應確保暫時性支付制度能順利接軌健保給付，並維持足夠預算，否則無法真正改善病患用藥困境。癌藥基金借鏡英國癌藥基金制度，英國是針對臨床急迫、評估中藥物提供支持，台灣應思考如何更有效填補治療空窗。

基金上路前，健保總額內已設暫時性支付專款，不限於癌藥。統計顯示，一一二年六項補助藥品皆為癌藥，受惠人數介於三二一至五九九人；一一三年則有兩項非癌藥與兩項癌藥，分別補助一六八至三一二人與一百九十至二二四人。

今年啟動的癌藥基金，目前僅補助一項第一型神經纖維瘤口服藥，適用三至十八歲，受惠人數三十四至四十七人，年藥費約五二一至六百九十五萬元。健保署副署長龐一鳴說，陸續審核更多藥品，定期公告進度。

癌藥基金推動進度緩慢，晚期肺腺癌患者仍只能用卅年前的傳統化療。病友陳先生無奈表示「有藥卻用不到，很悲哀」，他查詢國際文獻發現，多數指引建議免疫合併化療，但因健保未給付，只能自費使用，耗盡二百萬勞退金。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，無基因突變的晚期肺癌患者，迫切需要免疫合併化療，才能降低死亡率。健保署不應陷於總額財務思維，應兌現承諾，在第一季內啟動相關藥品給付。