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被針扎及時投藥 抗愛滋保護力逾8成

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
桃園機場檢疫站發生重大業務疏失，疾管署人員未將使用過的針頭放置廢棄物塑膠盒中，而是放在垃圾桶。圖／桃園市議員黃瓊慧提供
桃園機場檢疫站發生重大業務疏失，疾管署人員未將使用過的針頭放置廢棄物塑膠盒中，而是放在垃圾桶。圖／桃園市議員黃瓊慧提供

國內發生首起機場檢疫人員遭針頭扎傷事件，當事人被採檢「有症狀」境外旅客的針頭刺傷，擔憂有感染疑慮就醫，被告知需服用抗愛滋等藥物。感染科醫師指出，一旦暴露於感染人類免疫缺陷（ＨＩＶ）病毒風險，只要在七十二小時內服藥，並連續服用廿八天，保護力可達逾八成。

被針扎不代表一定會感染愛滋、梅毒等疾病，台北市立聯合醫院仁愛院區感染科醫師顧文瑋說，發生針扎事件時，第一時間若無法確認針具使用次數或接觸對象等細節，醫師通常會立即投以ＨＩＶ預防性用藥，七十二小時內使用，並連續服用廿八天以上，保護力可達八成以上，最佳的投藥時間為廿四小時內，能將感染風險降至最低。

顧文瑋說，針扎事件多發生在醫療機構，如果當下可以確認暴露來源，會先行進行ＨＩＶ檢測，暴露來源檢測結果若為陰性或屬低風險，遭針扎者，可考慮停止使用預防性藥物。

顧文瑋說，除護理師等醫療從業人員外，也曾有警消人員於執勤期間遭咬傷，同樣也有感染愛滋等疾病疑慮，依建議只要有暴露風險，都應盡速接受暴露後預防性投藥（ＰＥＰ），不宜因對副作用有疑慮而延誤投藥時機。

其餘疾病如梅毒、ＢＣ肝，顧文瑋表示，梅毒預防性投藥僅適用於高風險性行為者，而一九八六年後政府全面替新生兒施打Ｂ肝疫苗，通常具有抗體，Ｃ肝雖無預防性用藥，若不幸確診則有治癒率極高的藥物可用。

愛滋 醫師 風險

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