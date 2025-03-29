橘世代／【手足關係】遺產不想給哥 以遺囑剝奪繼承權

「我有結婚，遺產不是應該給太太嗎？為什麼要給哥哥？」這幾年，愈來愈多頂客族或單身族找上律師蘇家宏處理財務傳承，他們驚覺自己過世後，財產不是全部給配偶，而是要和手足平分。

這些人通常和配偶關係不錯，但跟手足沒有往來，或者手足對他有過惡意的虐待或侮辱、詐騙金錢等。

這樣的情況，蘇家宏建議設計一分遺囑，指定財產由配偶繼承，如果手足有詐欺或惡意對待，甚至讓其喪失繼承權。當事人過世後，可以直接執行遺囑，把財富留給所愛。若手足爭取權益，才需要對詐欺或惡意對待的部分舉證，手足也必須透過打官司，才可以取得特留分權利。

另一個例子是一位有兄姊的單身族。單身族的哥哥好吃懶做又會打人，他跟姊姊感情好，希望身後把遺產給姊姊的小孩。而姊姊生病可能先走，哥哥卻身強體健可能會活得比單身族久。

蘇家宏指出，在沒有任何處理情況下，最後姊姊過世，單身族也走了，所有財產就會由他很討厭的哥哥繼承。蘇家宏建議透過遺囑，把財產留給姊姊、小孩。而哥哥因為曾經欺負他，就讓哥哥喪失繼承權。

蘇家宏補充，若兄姊先走，單身族在沒有遺囑及任何規畫下離世，遺產就歸國有「充公」。他強調，為了避免遺產到了不愛的家人手上，需預先規畫。