橘世代／【手足關係】有餘裕再金援 記得寫借據

理財作家李雅雯出書後，收到很多讀者分享與家人財務糾葛的故事，這些人多數看過她的書「與家人的財務界線」，書中明明已提供很多做法，為何還覺得困難？「這件事難，不是因為沒方法，而是對家人的愧疚感」。李雅雯說了兩個近期聽到的故事。

Ａ這十幾年來獨自負擔大姊生病後花費，支付養護中心每個月四萬元。六十五歲已經要退休的Ａ自覺日後負擔不起，便告訴大姊的兒女，但兒女不想分擔，Ａ很困擾，「我不管姊姊，她就死定了。」硬著頭皮繼續付錢。

Ｂ單身，和姊姊及其女兒（外甥女）很親近，外甥女精神狀況一直不太好，有次自殺不成導致下肢癱瘓需要照顧。Ｂ很想照顧外甥女，但她沒有獨自承擔，找了所有家人，包括姊姊和其他兄弟姊妹以及父母，開會討論，決議讓打零工的姊姊照顧女兒，其他家人每個月出七千元給姊姊作為照顧女兒的費用。Ｂ也因為熟悉公共資源，引進一些長照服務，減輕姊姊負擔。

李雅雯說，Ｂ懂得不要獨攬責任，開家庭會議盤點資源，讓每個人都盡一份力，是比較好的做法。她強調，也應鼓勵被幫助的家人在能力範圍內為自己做出貢獻。

遇到家人借錢，李雅雯建議先初步評估，家人是長期的財務問題，還是一時周轉不靈。遇上長期財務黑洞，不但錢借出去回不來，還可能讓對方心生依賴，得審慎考慮。若只是一時的周轉問題，你手頭又有些餘裕就可以借，但要記得寫借據。

借據必須寫明借款人、借貸金額、借款時間、還款日期、是否收取利息，以上訊息不一定要手寫，用LINE也可以，寫好以上訊息後問「以上合約屬實嗎？」只要對方回覆肯定的，就有法律效益。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線