聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【手足關係】有餘裕再金援 記得寫借據

聯合報／ 記者張瀞文／新竹報導
李雅雯建議遇到家人借錢，應評估是否為長期財務黑洞。圖／李雅雯提供
李雅雯建議遇到家人借錢，應評估是否為長期財務黑洞。圖／李雅雯提供

理財作家李雅雯出書後，收到很多讀者分享與家人財務糾葛的故事，這些人多數看過她的書「與家人的財務界線」，書中明明已提供很多做法，為何還覺得困難？「這件事難，不是因為沒方法，而是對家人的愧疚感」。李雅雯說了兩個近期聽到的故事。

Ａ這十幾年來獨自負擔大姊生病後花費，支付養護中心每個月四萬元。六十五歲已經要退休的Ａ自覺日後負擔不起，便告訴大姊的兒女，但兒女不想分擔，Ａ很困擾，「我不管姊姊，她就死定了。」硬著頭皮繼續付錢。

Ｂ單身，和姊姊及其女兒（外甥女）很親近，外甥女精神狀況一直不太好，有次自殺不成導致下肢癱瘓需要照顧。Ｂ很想照顧外甥女，但她沒有獨自承擔，找了所有家人，包括姊姊和其他兄弟姊妹以及父母，開會討論，決議讓打零工的姊姊照顧女兒，其他家人每個月出七千元給姊姊作為照顧女兒的費用。Ｂ也因為熟悉公共資源，引進一些長照服務，減輕姊姊負擔。

李雅雯說，Ｂ懂得不要獨攬責任，開家庭會議盤點資源，讓每個人都盡一份力，是比較好的做法。她強調，也應鼓勵被幫助的家人在能力範圍內為自己做出貢獻。

遇到家人借錢，李雅雯建議先初步評估，家人是長期的財務問題，還是一時周轉不靈。遇上長期財務黑洞，不但錢借出去回不來，還可能讓對方心生依賴，得審慎考慮。若只是一時的周轉問題，你手頭又有些餘裕就可以借，但要記得寫借據。

借據必須寫明借款人、借貸金額、借款時間、還款日期、是否收取利息，以上訊息不一定要手寫，用LINE也可以，寫好以上訊息後問「以上合約屬實嗎？」只要對方回覆肯定的，就有法律效益。

提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

數位版看這裡

金援家人的金錢比例

手足一直借錢如黑洞？3原則立財務界線 不幫才是真的幫

家人有難，我身上又有一筆短期內用不到的錢，可以借嗎？專家的建議是，可以借，但是要依循原則，抓出合理比例。如何設定「金援家人的金錢比例」，既能幫助到家人，又能顧及自身生活的經濟安全，進數位版看達人怎麼說。

家人 財務

延伸閱讀

橘世代／【手足關係】預立遺囑 防手足爭產的解方

橘世代／【手足關係】拒絕情勒 建立財務界線

83歲母靠依靠兒子金援長達40年 一通電話讓安心養老院生活瞬間終止

家寧委任律師事務所被狂酸「理鴻敢」　本尊發聲回應了

相關新聞

用過針頭遭亂丟 桃機護理師扎傷

一位桃園機場檢疫護理師廿一日執勤時，協助整理垃圾桶，意外被桶內卅多支使用過的針頭扎傷，就醫後需服用預防愛滋病、梅毒等藥物...

被針扎及時投藥 抗愛滋保護力逾8成

國內發生首起機場檢疫人員遭針頭扎傷事件，當事人被採檢「有症狀」境外旅客的針頭刺傷，擔憂有感染疑慮就醫，被告知需服用抗愛滋...

橘世代／【手足關係】拒絕情勒 建立財務界線

當手足間出現複雜金錢糾葛如何是好？家庭中那張關於「錢與人」的理財考卷，需要智慧好好作答。理財作家李雅雯的人生前半場是本寫滿家人金援黑洞的筆記本。

橘世代／【手足關係】遺產不想給哥 以遺囑剝奪繼承權

「我有結婚，遺產不是應該給太太嗎？為什麼要給哥哥？」這幾年，愈來愈多頂客族或單身族找上律師蘇家宏處理財務傳承，他們驚覺自...

橘世代／【手足關係】有餘裕再金援 記得寫借據

理財作家李雅雯出書後，收到很多讀者分享與家人財務糾葛的故事，這些人多數看過她的書「與家人的財務界線」，書中明明已提供很多...

橘世代／【手足關係】預立遺囑 防手足爭產的解方

恩典法律事務所主持律師蘇家宏指出，事務所處理的手足紛爭，多來自於爭產。最常見的例子是，父母身後沒有留下遺囑，孩子要分財產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。