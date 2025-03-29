橘世代／【手足關係】拒絕情勒 建立財務界線

當手足間出現複雜金錢糾葛如何是好？家庭中那張關於「錢與人」的理財考卷，需要智慧好好作答。理財，並非自己做到極致就能成功；更多時候，得處理好「親密的人」，才能前進。

理財作家李雅雯的人生前半場是本寫滿家人金援黑洞的筆記本。

李雅雯的爸爸在航空公司任職到退休，在那個年代，月薪高達七萬，但爸爸努力工作卅幾年，晚年卻僅有廿六萬元，無其他資產；他此生賺的錢全用在小弟身上。

爸養叔叔 錢斷情也斷

李雅雯的叔叔年幼時大病成了啞巴，長大後無業繭居在家，因此爸爸工作後，薪水全上繳阿嬤，用以照顧叔叔。

李雅雯的媽媽開理髮店收入不錯，家用全由媽媽負擔，爸爸便一直這麼做。直到後來產生嚴重副作用。

叔叔不工作還愛賭，賭輸就去借高利貸，錢還不出來，腦筋動到嫂嫂，也就是李雅雯媽媽身上。李雅雯兒時好幾次目睹叔叔硬把理髮店的鐵捲門往上扳，衝進店裡收銀台抓走一大把鈔票，媽媽抵抗還會被打。爸爸的應對方式是，叔叔要多少就給，不只自己的薪水，也賠上了媽媽的錢。叔叔後來結婚生了兩個女兒，學費也都是媽媽支付的。

養了叔叔一輩子的爸爸，七十歲時決定不再付出，叔叔自此視他為仇人。「當你給了卅年，他會覺得一切都是應得的，一旦不給，是你剝奪了他的東西。」李雅雯苦笑，爸爸付出那麼多，不但沒有得到感激，還打壞關係，也形成了叔叔的依賴，讓現況得不到改善。

李雅雯的媽媽也有相仿的人生劇本。媽媽在原生家庭是長女，包含她共六個姊姊，一輩子都在幫被寵壞、成天闖禍的么弟善後。外婆堅信：「家人出事，就應該幫忙。」媽媽也曾跟李雅雯說：「這是命。」無條件地擔起責任。

夫為大哥 還200萬卡債

在財務的不安全感中好不容易長大，李雅雯婚前發現先生為了幫大哥還兩百萬卡債，不但花光一百多萬的結婚基金，還辦了信用貸款。他原生家庭的價值觀是：「家人要互相幫忙，有能力的幫沒能力的。」

這三個生命裡最親近的人，都有很好的收入，家人成了他們致命的金錢漏洞。「真實的世界裡，理『財』必須先理『人』」。為了脫離貧窮，李雅雯自學選股、看財報、投資房地產，幾年後從月光族變富媽媽，出版了兩本理財書，爾後，李雅雯聽到許多理財困境的故事，多數與理財方法無關。他們用力賺、懂省錢、會投資，卻有個得幫弟弟還債的先生、一直增加孝親費的母親、繭居在家的哥哥；家家都有「錢與人」的理財考卷。

求救專家 別找同溫層

面對帶給你理財困境的「家人」，李雅雯的建議是「立下財務界線」，大原則是，把責任還給當事人，「不幫」才是真正的幫，就算不借錢，也別忘了問：「除了錢，我還能為你做什麼？」遇到無法處理的問題時，找人商量，但找專家，別找同溫層。