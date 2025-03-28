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服裝師許艷玲登台北時裝週 陳景林染織工藝助陣

中央社／ 台北28日電

工藝家陳景林投身纖維染織近40年，去年摘下國家工藝成就獎，服裝設計師許艷玲7年前與陳景林相識，將天然染布工藝進一步結合AI設計，今天在台北時裝週AW25上呈現合作成果。

許艷玲本是藥劑師，她在35歲赴法進修時裝設計，後自創品牌Yenline，長期致力於傳統手工技藝與原民文化的跨界合作，今天在台北時裝週AW25中，她發表「風之旅」系列，便選用陳景林的天然染布，以細緻的手工技法結合AI科技潮流，賦予傳統工藝新的時代價值。

「風之旅」新系列作品設計靈感，可追溯至許艷玲學生時代的設計稿，當時她珍藏一批經典布料，7年前與陳景林相識後，這批布料因而成為2人合作契機。許艷玲今天透過新聞稿表示，期許透過作品喚起人們對大自然的敬畏與謙卑，以時尚為媒介，傳遞無為而生的哲學。

服裝染布由宜蘭染工坊發展協會的工藝師以「大布染」技法精心製作，以24節氣為靈感，運用天然染料與色彩切割，重現四季變化的獨特韻律。許艷玲則進一步將數據化技術與AI設計導入時尚領域，建立版型與印花的數據化模型，讓AI生成服裝設計圖稿，並同步推動網路商城計畫。

設計上，許艷玲以材質選擇展現「風之旅」主題的靈動感，如以網紗與紗質布料呈現風的流動與輕盈；皺褶與垂墜設計則模擬空氣的質感。此外，軟魚骨結構與框架線條的運用，使服裝擁有流線造型，展現風的變化與方向感。

服裝 設計師

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