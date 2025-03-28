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健保署推AI預測糖尿病併發症風險 供客製化衛教

中央社／ 台北28日電

為助糖尿病患一眼瞭解自己的併發症風險，健保署長石崇良今天表示，將串聯健檢等資料，在健康存摺以AI推算併發症風險並顯示紅黃綠燈，未來更會以AI助理提供客製化衛教。

第17屆亞洲糖尿病研究學會會議（AASD）今天召開記者會，發表「T-CaReMe台北宣言」，以配合國家888三高防治政策，整合跨營養副健及心理等團隊照護，推動全人照護關注將慢性病照護納入年輕人，並推動品質照護、加強國際化連結5大行動綱領，盼達成「三高護腎精準照護」。

健康台灣副召集人陳志鴻透過影片致詞表示，國內可避免死亡率高於日、韓，且不健康餘命平均達8年；減少腦血管病變與可避免死亡，急需加強3高控制，政府因此啟動「888防治計畫」，盼將潛在3高患者納入照護網，以達健康台灣2030年降低3高相關慢性病標準化死亡率1/3的目標。

國健署長吳昭軍說明，最新一期國民營養調查發現，國內3高盛行率達12.8%，換言之全台30歲以上3高患者有將近800萬人左右；然而健保資料顯示，僅約540萬人已接受診斷，國內今年起下修成人健檢年齡，就是希望找出其餘尚未被發現的200到300萬名潛在患者。

吳昭軍指出，不健康飲食、缺乏運動、抽菸和飲酒，是所有慢性病的共同風險因子；因此針對尚未發展成3高的代謝症候群患者，政府自民國111年開始推動照護計畫，目前全台有4300家診所加入收案，發現個案中有20%可透過藥物以外方式成功改善，並有5成患者在照護後至少有1項指標達成改善。

對於糖尿病患，石崇良說明，三高相關疾病對台灣健康負荷占約22%，每年健保藥費要價約新台幣400億、占整體藥費16%，且仍在逐年增加。政府推動888計畫，去年已有6成患者納照護網，但其中僅26%接受生活習慣諮商，達到3高控制者也僅52%。

加強民眾健康知能，石崇良說，初步規劃串聯健檢資訊，可透過演算，針對糖尿病患的慢性腎病、神經病變、腦血管疾病、心血管疾病、周邊血管疾病與視網膜病變6大主要併發症，進行風險預測，並結合健保健康存摺，以「紅黃綠」3色燈號示警，預計今年下半年，更將搭配AI助理進行客製化衛教。

石崇良舉例，若有高血脂加上糖尿病，就可能在「心血管疾病」項目是紅燈，但「視網膜病變」是綠燈，因此6大併發症中每個器官的風險狀況不同，須有完整健檢資料，才能預測；初步將從糖尿病共照網民眾使用，未來再擴及全民。

患者 糖尿病 風險

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