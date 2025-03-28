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迎花火節！憑交通票 澎湖全家指定飲料、酷繽沙買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
4月30日至7月29日旅客憑台灣本島至澎湖的機票或船票，可至澎湖縣全家便利商店店舖享Let’s Café、Let’s Tea、酷繽沙、FamiCollection等指定品項「買1送1」優惠（6選1）。圖／全家便利商店提供
4月30日至7月29日旅客憑台灣本島至澎湖的機票或船票，可至澎湖縣全家便利商店店舖享Let’s Café、Let’s Tea、酷繽沙、FamiCollection等指定品項「買1送1」優惠（6選1）。圖／全家便利商店提供

每年夏天最具指標的國旅盛會「澎湖國際海上花火節」即將登場，歷年觀光遊客都為澎湖地區全家便利商店吸引眾多消費者，期間銷售成長近5倍；看好即將到來的旅遊人潮，澎湖地區「全家」提前備戰水飲料、冰品及動員倍數人力迎戰夏季旅遊盛宴。為與澎湖地區遊客們一同共度盛夏。

為響應一年一度的「澎湖國際海上花火節」，「全家」今年同樣推出交通票券優惠活動，4月30日至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享Let’s Café大杯經典美式咖啡／拿鐵（冷熱不限）、Let’s Tea仙女紅茶（冷熱不限）、酷繽沙（經典黑炫牛奶或經典黑炫咖啡口味任選）、FamiCollection古早味紅茶／四季春青茶／黃金蕎麥茶等6種商品買1送1（6選1）；今年再祭出周末加碼，活動期間每周五、六、日限定，經典原味熱狗也享有憑機票、船票買1送1（7選1）。

「全家行動購」應援2025年澎湖國際海上花火節「史努比75週年」主題，即日起開賣多款史努比周邊商品，包括生活小物、時尚單品、質感玩具等，首推小巧實用的史努比矽膠零錢包（兩入組，售價580元）、夏季出遊補水最實用的不鏽鋼冰霸杯（售價650元）、兼具可愛又時尚的漁夫帽（售價590元）。

此外，「全家行動購」精選澎湖伴手禮名店「宏裕行」的八寶卷、蛋黃芋丸、海鮮派等眾多人氣美食等；即日起至4月15日天天登入還可參加優惠戳戳樂活動，抽免運券及滿額折抵券等好康優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、官網公告為準。

迎接「澎湖國際海上花火節」，4月30日至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享FMC古早味紅茶、FMC四季春青茶或FMC黃金蕎麥茶買1送1。圖／全家便利商店提供
迎接「澎湖國際海上花火節」，4月30日至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享FMC古早味紅茶、FMC四季春青茶或FMC黃金蕎麥茶買1送1。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」應援2025年澎湖國際海上花火節「史努比75週年」主題，即日起開賣多款史努比周邊商品。圖／全家便利商店提供
「全家行動購」應援2025年澎湖國際海上花火節「史努比75週年」主題，即日起開賣多款史努比周邊商品。圖／全家便利商店提供
迎接「澎湖國際海上花火節」，4月30日至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，活動期間周、五、六日加碼享原味熱狗買1送1。圖／全家便利商店提供
迎接「澎湖國際海上花火節」，4月30日至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，活動期間周、五、六日加碼享原味熱狗買1送1。圖／全家便利商店提供
迎接「澎湖國際海上花火節」，4月30日至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享Let’s Café大杯經典美式咖啡或拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供
迎接「澎湖國際海上花火節」，4月30日至7月29日憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證）至澎湖縣全家便利商店，即可享Let’s Café大杯經典美式咖啡或拿鐵買1送1。圖／全家便利商店提供

售價 澎湖縣 花火節

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