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中原文創園區賞陶藝109作品 周末限定野餐活動

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影
桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影

桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，桃園市副市長蘇俊賓表示，今年特展特別選在兒童節前夕開幕，希望藉由揉合童趣與藝術，顛覆傳統陶藝展形式，並以外星人的視角探索地球上陶藝創作之美。期許透過這個展覽，讓陶藝更加貼近你我的日常生活，並因為「陶」而在「桃園」彼此結緣。

蘇說，陶藝原本是生活的一部分，隨著工業化與塑膠製品的普及，陶瓷製品逐漸被取代，與大眾的距離也愈來愈遠。本次展覽透過輕鬆有趣的方式，重新喚起人們對陶藝的認識與喜愛，這次不僅是一場藝術展，更是一場生活的革命，讓陶藝回到我們的日常中。

蘇也分享自身的收藏經歷，提到藝術早已融入我們的日常，只是我們習以為常，而忽略了它的存在。

蘇強調，本次的展覽彷彿國家交響樂團的音樂家演奏宮崎駿動畫音樂，在高度專業的藝術創作中，融入親民、童趣的元素，讓更多人能夠親近陶藝，感受其中的魅力。期望透過這次展覽，讓民眾重新認識並欣賞陶藝之美，讓這項傳統工藝持續在生活中發揮影響力。

中原文創園區總監游冉琪表示，本次展覽從陶瓷工藝延伸至宇宙想像，帶領觀眾透過藝術視角探索陶瓷的多重可能性。本次展覽共展出109件作品，來自60組陶藝家與參展團隊，涵蓋藝術陶瓷、日用陶瓷、工業陶瓷、精密陶瓷及醫療陶瓷，顛覆傳統對陶瓷的刻板印象。

文化局表示，此次陶異星漫遊透過繪本形式，使觀眾更輕鬆地認識陶瓷在日常生活中的廣泛應用。展覽期間還規劃多場動態活動，包括每週舉辦的「陶趣生活市集」、週末限定的「陶之邀邀野餐日」及「覓市陶脫探索日」等，提供民眾多元的陶藝體驗，感受這場結合藝術與生活的奇妙旅程。

桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影
桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影
桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影
桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影
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桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影
桃園市中原文創園區陶異星漫遊陶藝展至5月11日開展，展出109件作品。記者翁唯真／攝影

桃園 陶藝

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