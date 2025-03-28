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中藥商資格新令遭藥師反彈 衛福部：無僭越調劑專業

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部表示，「藥事法103條解釋令」讓符合資格者可申請登記為中藥販賣藥商，不得執行中藥調劑業務，尚無僭越藥師的調劑專業。示意圖，本報資料照片
衛福部表示，「藥事法103條解釋令」讓符合資格者可申請登記為中藥販賣藥商，不得執行中藥調劑業務，尚無僭越藥師的調劑專業。示意圖，本報資料照片

藥事團體提出，應廢除各項「藥事法103條解釋令」與「藥事法103條」。衛福部今重申，符合資格者可申請登記為中藥販賣藥商，執行的是中藥材採購、販售、加工等，「不得執行中藥調劑業務」，尚無僭越藥師的調劑專業，並無逾越母法規定，預計4月8日將再次邀集藥事及中藥相關團體，討論解釋令相關事宜。

中藥商高齡化及人才斷層問題嚴重，已威脅我國高品質中藥的取得及供應，將影響民眾飲食及醫療保健中藥用藥安全及療效。衛福部日前發布令新增國內公立或私立大學中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，得向地方政府衛生局申請核發「經營中藥事實證明書」，申請登記為中藥販賣業藥商。

不過，這項解釋令卻引發基層藥事團體反彈。中華民國基層藥師協會理事長沈采穎強調，「中藥就是藥，在法規上就是要歸藥師管理」；藥師公會全聯會秘書長、立法委員林憶君本周三於立法院召開「114年3月18日衛部中字第1140860113號釋令疑義」協調會，結論為衛福部中醫藥司於2周內暫緩執行此解釋令、重新研議。

衛福部中醫藥司科長謝采蓓表示，藥事團體希望衛福部可以撤回解釋令，衛福部代表有表達此次訴求是中藥源頭的加工和基本辨識等，因為這是人才較為缺乏的部分，調劑權仍在藥師；不過，衛福部預計4月8日邀集藥事團體與中藥商代表等，再次討論此次解釋令。

謝采蓓指出，本次新增人員，需修習「藥材鑑定與品質評量」、「藥材加工與儲存管理」、「中藥調配與相關製作」、「中藥相關法規及經營」及「中藥房轉型發展與社會關懷」等五大核心能力，計35學分，又須經業務歷練一年以上，才能取得擔任中藥商的資格，如果沒有相關人才挹注，將嚴重影響中醫藥業未來發展。

謝采蓓說，解釋令所指的業務範圍須符合藥事法第103條第3項規定，包括中藥材及中藥製劑的輸入、輸出及批發；中藥材及非屬中醫師處方藥品的零售；不含毒劇中藥材或依固有成方調配而成傳統丸、散、膏、丹、及煎藥；且不得執行中藥調劑業務，尚無僭越藥師的調劑專業中藥商業務涉及中藥材的基原辨識、加工、儲藏等專業知能，均屬高度專業工作，攸關民眾使用中藥品質。 

中藥 中醫 衛福部

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