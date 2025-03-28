影／創價美術館引進「浮世繪」精品 明起免費開放參觀

高雄創價美術館自2022年落成以來，今年邁入成立第三年，特別引進東京富士美術館典藏「浮世繪」精品，將於明天起到5月25日止盛大展出，免費開放參觀。此次展覽為創價美術館首次舉辦的國際特展，展出多達150件珍貴浮世繪作品，橫跨1741年至1941年兩百年間的藝術瑰寶。這次展覽更是東京富士美術館浮世繪珍藏自十年前來台後再度亮相。

今天展覽預展記者會由台灣創價學會理事長林釗、副理事長洪玉柱、創價美術館呂慧甄館長以及東京富士美術館理事長忍田和彥、策展人小金丸敏夫皆親臨現場，共同為展覽揭開序幕。創價美術館長呂慧甄表示，展覽消息甫公開即引起熱烈回響，目前已有超過3,600名中小學師生預約參觀，另有超過7,000人次預約「校園行動美術館」行程。這次展覽特地打造了「浮世繪偶像咖啡廳」，生動有趣的AR互動區，讓觀眾能夠沉浸式體驗浮世繪魅力。此外，一、二樓展場內還規劃了主視覺拍照區、東海道53驛站地圖、多媒體互動區及版印展示區等豐富展覽內容，讓觀展者能深入理解浮世繪的藝術精髓。一樓的文創商品區更推出多款精緻周邊商品，期望拉近民眾與浮世繪藝術的距離。

東京富士美術館長清水由朗表示，東富美自1983年成立以來，館藏涵蓋日本美術、西洋美術及攝影等三大領域，總計約三萬件珍貴藏品，並已在海外舉辦了51次收藏品展覽，與台灣更有六度合作。此次展覽以四大主題呈現浮世繪藝術，並展出三件曾被梵谷臨摹的浮世繪原作，期望深化台日文化交流。