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漫畫詮釋歌仔戲角色 劇團：新媒介詮釋傳統藝術

中央社／ 新北28日電

新北教育局今天發布漫畫解說歌仔戲教材，台北傳統戲劇團團長蔡瑜真表示，傳統文化需時間醞釀與深耕，漫畫是將歌仔戲推向新世代的絕佳媒介，可感受本土語言與傳統藝術的魅力。

新北教育局、文化局、台北傳統戲劇團、鶯歌工商廣告設計科師生，今天發表歌仔戲教材；以學生創意的漫畫解說方式，重新詮釋傳統戲曲，並拉近與青少年的距離，讓歌仔戲不再只是長輩觀賞的藝術。

教育局告訴中央社記者，此次參與創作的廣告設計科學生，分別在線稿、劇情繪製與整體排版上通力合作。另外，校園與劇團跨域合作推廣傳統藝術，可讓技職學生，透過專業繪圖過程，掌握歌仔戲角色生、旦、淨、丑的韻味。

台北傳統戲劇團以新聞稿表示，青少年族群透過熟悉的漫畫圖像故事，體驗本土藝術，從欣賞、認同到積極參與，更能感受到本土語言與傳統藝術的魅力。

鶯歌工商指導老師高錦惠說，此次「漫話傳藝」專題，將戲曲角色轉化為漫畫人物，並以九幕劇本創作，且應用於環保袋、胸章、鑰匙圈等週邊商品，讓歌仔戲更視覺化、年輕化，也為傳統藝術注入新能量。

教育局 歌仔戲

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