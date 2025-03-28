衛福部攜手數發部 鼓勵導入5科技提升長照效率

衛福部攜手數發部助長照機構智慧轉型，導入5項智慧照顧輔助科技，盼提升長照機構的照護效率。長照司今天表示，去年住宿機構家數參與率約7成，預計今年可達9成。

衛生福利部與數位發展部今天共同於台北市立行愛住宿長照機構舉辦「運用智慧科技輔助提升中重度長者照顧品質記者會」記者會，盼強化各界對智慧照顧於長照運用上的認知。

屏東縣政府多層級樂活照顧服務園區綜合長照機構也現場分享，透過智慧科技導入，可讓長照機構的照護效率提升60%以上，整體照護人員巡房、量測及文書謄寫的工時可以減少1.5到2小時，提升機構滿意度及照護品質。

衛福部次長呂建德指出，長照3.0有4大升級重點，分別為服務對象擴大、醫療與長照銜接、科技導入及強化長照復能服務。住宿機構的智慧照顧發展，即為未來配合推動長照3.0照顧升級的重要關鍵之一。

呂建德說明，為協助長照機構智慧轉型，衛福部於113至116年「住宿機構照顧品質獎勵計畫」中納入「建構照顧資訊系統」及「智慧輔助照顧科技運用」2大指標，鼓勵各類住宿型機構運用科技強化照護效能。去年度全國各類住宿機構家數參與率約7成，並預計今年符合申請資格的機構參與率可達9成。

衛福部長期照顧司說明，推動長照住宿機構「智慧照顧三升五顧」，鼓勵該住宿機構運用智慧科技輔助，推動「機構品質力」、「智慧照顧力」、「受照顧者自主力」3個升級，並導入「行動感知」、「移動支援」、「照顧支援」、「排泄支援」、「入浴支援」等5項智慧照顧輔助科技。

長照司指出，應用智慧照顧輔助科技，可協助住民重拾或維持如坐姿訓練、自主移動、獨立如廁等基本能力，提升住民生活品質、助他們重獲尊嚴與自信；同時亦減輕照護人員工作負擔，透過數據分析與即時監控，有效掌握住民健康狀況，及早發現潛在問題、提升服務品質。