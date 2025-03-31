Mercedes-Benz 智慧工廠進化：AI、人形機器人全面革新生產

Mercedes-Benz 數位製造園區邁向智慧製造新時代。 圖／台灣賓士 提供

Mercedes-Benz 正以前所未有的速度推動數位轉型，全面升級其全球生產網絡。成立於 2022 年的柏林 Mercedes-Benz 數位製造園區（MBDFC），如今已成為品牌在智慧製造領域的創新中心。憑藉 MO360 數位生產生態系統，MBDFC 串聯全球生產據點的關鍵軟體與數據，並宣布將 AI 技術、人形機器人與高性能軸向磁通電動馬達等尖端技術全面融入生產流程，不僅提升效率，更為汽車製造立下新標準，逐步邁向真正的智慧工廠。

AI 人形機器人進駐生產線，翻轉製造業典範

作為 Mercedes-Benz 數位製造技術的試驗場，柏林 Marienfelde 生產基地正逐步將 AI 和自動化技術導入生產核心。例如，MBDFC 最近為德國 Rastatt 工廠的全新 CLA 量產測試提供關鍵技術支援，而這只是開端。Mercedes-Benz 近日宣布導入來自美國 Apptronik 的人形機器人「Apollo」，這款機器人將負責基地內部物流，如運送零件到生產線、輔助組裝，甚至進行品質檢測。

更令人矚目的是，Apollo 搭載 AI 技術，能夠透過 MO360 系統學習生產流程，並利用擴增實境（AR）技術不斷優化工作能力。同時，MBDFC 內建的數位生產聊天機器人生態系統讓員工能即時獲取機器維護資訊與最佳生產方案，大幅提升生產效率。透過 AI 即時分析生產數據，不僅能迅速識別品質問題，還能立即提供解決方案，顯著降低生產錯誤率。

Mercedes-Benz 引進人形機器人「Apollo」推動生產自動化。 圖／台灣賓士 提供

高性能軸向磁通馬達，為電動車帶來革命性變革

除了 AI 與機器人技術，Mercedes-Benz 也在電動車核心技術上持續突破。Marienfelde 工廠將於明年開始生產最新的高性能軸向磁通電動馬達（Axial Flux），這款馬達不僅體積更小，卻能提供更強勁的動力與更高的能源效率。其製造涉及約 100 道工序，其中 65 道為 Mercedes-Benz 全新開發，35 道更是業界首創。

這些突破性技術涵蓋雷射焊接與黏合技術的結合、AI 輔助的製程控制等，為確保技術領先地位，Mercedes-Benz 已為此申請超過 30 項專利。這不僅鞏固其在高效電動動力系統領域的競爭力，更為全球汽車產業數位轉型樹立新標竿。

MO360 系統與 AI 與 AR 技術的輔助下，可不斷優化 Apollo 機器人效率。 圖／台灣賓士 提供

引領汽車製造進入智慧時代

透過 MBDFC，Mercedes-Benz 正以前瞻性的數位技術重塑全球生產模式，邁向更加智能化與永續發展的未來。從 AI 人形機器人到高性能電動馬達，Mercedes-Benz 正將創新技術轉化為實際生產力，持續推動汽車產業邁向全新紀元。未來，這些技術將逐步應用於全球生產網絡，讓智慧製造成為 Mercedes-Benz 的新標準，也為消費者帶來更高品質、更高效能的豪華移動體驗。