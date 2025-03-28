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北流5歲生日快樂 蘇慧倫獻唱周年歌曲曝光

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
前文建會主委陳郁秀（左起）、文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲、北流執行長梁序倫到場慶生。記者邱書昱／攝影
前文建會主委陳郁秀（左起）、文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲、北流執行長梁序倫到場慶生。記者邱書昱／攝影

台北流行中心邁入五周年，生日之際邀請到蘇慧倫及氣氛休息室創作周年歌曲，並於今天記者會亮相。北流董事長黃韻玲致詞時，更以國小生階段形容北流的成長，哽咽感謝同仁這五年來的點滴。

「北流已經進入高年級，想起小學入學那天，我站在表演廳，很激動興奮，確認了它的音場超過我的想像，我就放心了。」北流董事長黃韻玲說，尤其小學生階段，學習的東西還有很多，一下子消防檢查、一下廁所不夠、哪邊磁磚掉落等。

她也哽咽向北流的同仁們致謝，如同小時候報名金韻獎，在2020年接任董事長時，聽到能貢獻台灣流行音樂等幾個關鍵字沒有想多就過去，進來後發現有很多事情是不知道的事，透過五年來補足。

前文建會主委陳郁秀到場祝賀，她回憶，在國外學習後回台，認為台灣處處是寶，尤其流行音樂更是亞洲的牛耳之地，但自己是學習古典音樂，因此在擔任主委有著滾石公司、前任文化局長等人協助並提供意見，得以彙整了北流等新十大建設中的文化建設藍圖。

文化局長蔡詩萍向致力流行音樂的前輩們致意，他也說自己擔任局長三年，文化的硬體、軟體都是一棒接著一棒。去年開始北市推出實驗性質的潮台北，今年就要擴展結合小巨蛋、表演團體，邁向國際城市音樂節，透過音樂、城市讓國內外音樂產業業者能彼此交流。

北流執行長梁序倫強調，五周年不僅是里程碑的慶祝，更是北流邁向下一個嶄新階段的起點，依舊持續深化場館經營、人才培育、產業扶植與國際交流的四大任務。而活動也會持續一整年，邀請全民來參與這場年度音樂盛宴，親身體驗台灣流行音樂的創新活力。

小學生 文化局 音樂

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