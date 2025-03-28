家具可這樣挑...氣候變化劇烈過敏族痛苦 醫師給3招緩解

近日天氣冷暖交替，氣候變化劇烈，加上花粉、塵蟎或空氣汙染導致，3、4月成了過敏高峰期。不只會出現打噴嚏、頭暈、嗜睡，更可能能導致注意力下降、疲勞感增加進，而影響工作效率。耳鼻喉科醫師成和平建議，從環境、飲食與用藥三方面提供舒緩建議，包含改用木質、皮革家具等。

過敏症狀從打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、喉嚨不適、頭暈、嗜睡百百種，恐讓人難以集中精神，影響決策與專案進度，更讓夜間睡眠品質下降，白天工作精神不濟，嚴重者更可能需要請假休息，影響職場穩定性。

成和平給出過敏上班族三大方向舒緩策略，在辦公室中要打造無過敏原工作空間，建議每周擦拭辦公桌與鍵盤，減少灰塵與塵蟎，並且放置空氣清淨機，減少花粉、PM2.5等影響。物品選擇上， 減少容易積聚塵蟎的地毯與布製品，可改用木質或皮革家具。

在日常飲食保養中，成和平建議挑選補充抗發炎食物，如富含Omega-3的鮭魚、亞麻籽，或是奇異果、柑橘類水果攝取維生素C，提升免疫力。再者，避免乳製品與高糖食物，因為部分乳製品會增加黏液分泌，使鼻塞更嚴重，高糖飲食則可能加重發炎反應。

成和平說，藥物可以選擇不影響專注力的抗組織胺，避免嗜睡，不影響工作狀態，或是使用鼻噴劑與抗發炎藥物局部舒緩。同時，避免過量使用鼻收縮噴劑，以免過度依賴導致反彈性鼻塞，應依醫師建議適量使用。