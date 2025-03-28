腸胃總是鼓鼓的？醫師五原則「改善胃脹」：別再用嘴巴呼吸

吃完飯後腸胃總是悶悶的？營養師高敏敏在Instagram發布貼文指出，許多人常常吃完飯後胃會悶悶、鼓鼓的，胃裡像塞了一顆氣球一樣，動也不是、坐也不對非常不適，其實就是胃漲氣在作祟！高敏敏說明，其實每個人消化道都會製造氣體，但如果氣體沒有好好排出，累積過多可能就會引發腹脹甚至腹痛。

高齡醫學科醫師鄭丁靚為大家整理了「改善胃脹」的五原則，遵循「5不3要」避免一肚子氣！

一、細嚼慢嚥不過量

鄭丁靚強調吃太快或吃太多都會讓大量空氣一起吞進胃裡，增加腸胃的氣體累積，而沒有好好咀嚼過的食物就這樣進入腸胃後會更難消化，也容易產生多餘氣體。

二、少吃炸物甜食

高油脂的炸物會延長胃排空時間，食物在胃裡停留太久就容易增加脹氣風險。鄭丁靚提醒高果糖的甜點或加工食物等等，都容易讓腸道內的細菌發酵，產生更多氣體。

三、避免氣泡、碳酸飲料

氣泡水、汽水、啤酒等碳酸飲料本身就含有大量氣體，飲用如同直接往胃裡灌氣 ，容易讓肚子瞬間鼓起，嚴重甚至會引發胃脹痛的問題。

四、少吃產氣食物

鄭丁靚提醒豆類、花椰菜、洋蔥、蘿蔔、地瓜等雖然營養豐富 ，但同時也富含膳食纖維與難消化的碳水化合物，它們會在腸道中發酵，產生大量氣體。如果是腸胃較敏感的人，吃多了就容易感到脹氣。

五、乳糖不耐者

如果是乳糖不耐者，鄭丁靚建議改喝發酵乳製品，有些人天生缺乏乳糖分解酶，喝牛奶後乳糖可能無法被消化，反而會在腸道內發酵產氣、導致胃脹、腹瀉等不適。如果你有這種情況，建議選擇優格、起司等發酵乳製品或改喝無乳糖牛奶，減少腸胃負擔。

除了避免讓胃脹氣找上門，平時也可以透過養成底下三項好習慣來幫助腸胃更順暢、減少積氣。

一、補充水果與好菌

奇異果、木瓜、鳳梨中的酵素可幫助消化調節消化功能，可以讓消化更順暢，減少氣體滯留。另外，無糖優酪乳或優格含有益生菌，也有調整腸道菌叢環境，降低產氣菌的影響，讓腸胃更健康、不容易脹氣的功能。

二、培養運動習慣

鄭丁靚強調尤其是「有氧運動」如快走、瑜珈、慢跑等，可以促進腸胃蠕動，加速氣體排出，避免脹氣悶在肚子裡。

如果吃完飯後覺得胃部不舒服，建議可以輕鬆散步10到15分鐘，幫助消化、舒緩不適。

三、不用嘴巴呼吸

還有一點是「很多人無意間習慣用嘴巴呼吸」，然而這舉動會讓大量空氣直接進入胃部，增加胃脹氣的機率。尤其有鼻塞、過敏的人應先想辦法改善過敏症狀。正確使用鼻子呼吸，不僅能減少吞氣還能讓呼吸更順暢、減少喉嚨乾燥不適。