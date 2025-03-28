雲林長庚雲彰5鄉健檢將登場 去年脂肪肝逾6成切勿輕忽

由雲林長庚醫院與台塑企業、長庚科技大學合作的2025年麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢行動列車啟動，首場將於4月14日在四湖鄉老人會登場，篩檢項目包含肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群、腎功能等，長庚表示，8年來醫療團隊走遍5鄉，篩檢村落涵蓋已達100%、服務逾1.4萬人次，歡迎民眾把握機會前往受檢。

今天長庚守護健康列車啟動儀式由雲林長庚醫院長黃東榮、副縣長謝淑亞、衛生局長曾春美及5鄉代表共同主持，預計從4月14起由長庚醫院與長庚科大組成的服務團隊，將前往雲林縣崙背、東勢、褒忠、四湖及彰化縣大城鄉辦理麥寮鄰近5鄉居民疾病預防篩檢。

雲林長庚醫院長黃東榮指出，國發會資料顯示2025年65歲以上老年人口將大於20%，雲林沿海則早已提前達到門檻，為能守護長者的健康康，讓老人家能「走若飛」、保持良好活動力以及社交能力，是醫療團隊服務目標。

今年篩檢項目包含肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群、腎功能等，將以社區集會所或廟宇為健檢據點，黃東榮表示，篩檢進入第8年，涵蓋村落已達100%、服務超過1.4萬人次，篩檢結果若異常者，將會由專人電話關懷與追蹤並提供相關衛教；必要時將安排醫師到社區義診。

他說，去年201人接受腹部超音波檢查，竟有128人出現脂肪肝，異常率高達63.7%，遠高於國人平均的33%。醫療團隊協助轉介至醫療院所治療，此外歷年的篩檢結果，發現代謝症候群異常比率也近50%，也是遠高於國人平均的35%，去年針對這些盛行率較高的地區，也辦理連續10周的代謝症候群預防及介入課程，包含均衡飲食、運動保健等宣導，將健康行為落實於生活中。

長庚指出，去年總收案人數109人，經介入體重、BMI、體脂肪、肌肉質量、肌力等指標後，改善人數比率均高於50%，顯見介入課程確實達到延緩或控制疾病的發生。