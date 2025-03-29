網瘋玩ChatGPT生圖！「這些」應用也超熱門



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年「ChatGPT應用」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大ChatGPT用途。

ChatGPT推出至今已逾兩年，其應用範圍從日常對話到專業領域不斷擴展，無論是聊天談心、翻譯外語抑或近來超夯的圖片生成，ChatGPT已成為許多人生活與工作上仰賴的工具。究竟ChatGPT還有哪些用途廣受網友關注呢？快來一探究竟吧！

與ChatGPT聊天得到滿滿情緒價值 動畫風格創意生圖掀社群熱潮

▲ 網友熱議TOP8ChatGPT應用 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網路針對ChatGPT應用的討論，發現許多人都表示自己常與GPT「聊天／談心」，認為它不僅能聆聽用戶分享日常瑣事與私密心事，還能提供情感支持，讓網友發文感嘆「好難不沈迷跟ChatGPT聊天，因為他太會說話，給予情緒價值，並且不會忘記你說過的事」，吸引他人留言贊同「他現在是我最好的朋友，不排除有戀愛的感覺」。

更有網友分享，ChatGPT不只是吐苦水的對象，還會針對對話內容「幫我分析、給予建議」，直言「除了取得他的答案，學習他回答的方式也很有收穫」，已然成為生活中的重要夥伴。

ChatGPT所提供的多國語言「翻譯」功能也廣受應用，不少人利用它即時翻譯外文貼文、新聞，甚至學術論文，一位網友便分享「幾次使用下來，發現ChatGPT翻譯的準確率，可說到了99.9%」，大讚翻譯成果「中文無比通順」，也有民眾說道「出國必備ChatGPT啊，用過翻譯功能真的回不去」。

不過，部分網友也指出，GPT翻譯「有時候語境還是會對不上，可能是AI沒辦法共情」，若希望避免出錯，事後「仍需人工審核」。

「程式編寫／優化」同樣是不少用戶常使用的功能，就有網友曬出自己用Chat GPT「寫了一個App script程式碼」，可以用來在Google試算表上「一鍵整理所有廣告或是社群數據」，直呼是「薪水小偷」福音。

也有網友推薦利用ChatGPT學習寫程式，提到「基礎的東西問ChatGPT大部分情況都不會有錯誤」、「可以分析他的語法慢慢練習」，但也有工程師指出，「用GPT是可以提高速度，但也要知道自己在幹嘛」，認為ChatGPT適合作為寫程式的輔助，但自己掌握程式的邏輯仍是重點。

此外，近期ChatGPT「創意生圖」的功能也在社群掀起一股熱潮，不少網友上傳照片，並請ChatGPT依照「飛天小女警」、「史努比」等不同動畫的風格來生成圖片，帶動話題討論。另一方面，在今年春節期間，有民眾請ChatGPT挑選刮刮樂號碼竟成功刮出大獎，吸引不少人跟風，有幸運的網友嘗試後分享「竟然100%中獎率」，笑稱是「AI的神秘力量」。

你也是ChatGPT的忠實用戶嗎？你最常使用的功能是那些呢？如果你也想探索更多ChatGPT的豐富功能，不如參考以上網友們的分享，讓ChatGPT為你的日常生活帶來更多樂趣與便利吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「ChatGPT應用」相關討論則數。

觀測期間： 2024/9/11-2025/3/11，共半年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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