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台灣新車安全評等已測16款 9車型獲最高5星

中央社／ 台北28日電

台灣新車安全評等（TNCAP）自112年上路至今，交通部統計，到114年度第1季，已測試16種車款，有9種車型獲最高5星評等。

交通部今天公布114年度台灣新車安全評等（TNCAP）第1季2車型評等結果，特斯拉TESLAMODEL 3獲得5顆星評等；本田HONDA HR-V獲得4顆星評等。

交通部在111年完成台灣新車安全評等（TNCAP）制度，委託財團法人車輛研究測試中心建置相關檢測設備，並於市面上購買前1年銷售量較高的小客車，以更嚴格於強制性安全法規的標準做車輛碰撞測試，評鑑對成人、兒童、行人保護及安全輔助的效果，最高是5星。

交通部於112年起，每季公布2種小汽車車款，提供消費者更完整的購車資訊，113年下半年首次有新車上市前願自費做評等測試。

交通部至今共完成16種車型評等測試，

有9種車型獲最高5星評等，包括112年TOYOTA的COROLLACROSS、RAV4、COROLLA ALTIS；FORD的FOCUS；NISSAN的KICKS；113年LEXUS的NX；TESLA的MODEL Y；HONDA的CR-V（自費）；114年的TESLA MODEL 3。

獲4星的4種車型，包括113年HONDA的FIT；NISSAN的X- TRAIL；TOYOTA的SIENTA；114年HONDA的HR-V。

獲3星的3種車型，包括112年HONDA的CR-V；FORD的KUGA；TOYOTA的YARIS。

交通部說，預計6月底前，繼續公布2車型的碰撞則試，包括NISSAN SENTRA及TOYOTA VIOS的安全評等結果。

TOYOTA X 交通部

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