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玉山仍有殘雪未融 雪季管制解除前帶雪地裝備

中央社／ 南投縣28日電

玉山園區海拔3000公尺以上地區，去年12月19日至今年3月31日實施雪季服務管理措施，玉管處今天表示仍有部分未融殘雪，解除管制前請帶雪地裝備，目前暫不延長雪季管制措施。

交通部中央氣象署預報，30日及31日中部以北3500公尺以上高山可能零星降雪。內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天表示，經觀察玉山群峰線結冰融化情況，海拔3500公尺以上背陰處仍有未融化殘雪，因此31日解除雪季管制前，請確實攜帶及正確使用雪地裝備。

玉管處表示，綜合考量現場融雪、未來降雨及低溫情況，決定暫不延長雪季管制措施，但會持續將玉山群峰線步道狀況，透過臉書（Facebook）、一站式入園申請網站、排雲登山服務中心及排雲山莊公告周知。

玉管處表示，4月1日解除雪季服務管理措施後，若山區步道仍有積雪結冰，請山友攜帶冰爪、冰斧、頭盔「雪地三寶」備用，為安全做好萬全準備。

玉管處也提醒，登山若遇忘記攜帶必要裝備如保暖防水衣物、食物、頭燈、電池、手機、地圖等及不熟悉裝備操作與使用，或身體狀況稍有不適如一點點感冒、頭痛、想吐、拉肚子或體力不足、獲知氣象預報天氣惡劣等，建議在離登山口還近時果斷撤退，勿執意繼續。

玉管處表示，玉山園區各登山路線建議「檢驗停留點」，包含從東埔進入南二段、馬博橫斷、八通關越嶺線建議在觀高坪；玉山群峰線建議在排雲山莊；關山線、庫哈諾辛山建議在庫哈諾辛山屋；東部進入八通關越嶺線及新康橫斷線建議在瓦拉米山屋；中平林道進入馬博橫斷建議在林道35公里處馬博橫斷登山口。

玉山國家公園

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