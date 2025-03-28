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下鄉蒐集孩童血液？ 國健署曝目的：不妨當免費健檢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
有民眾在社群軟體貼文稱有中研院人員至自己位於鄉下的家中，指定要抽某位孩子血液作為研究用途，自己嚇得差點報警，衛福部國健署澄清，此為國健署委託中研院執行的國民健康營養調查，一切均依循倫理規範。本報資料照片
有民眾在社群軟體貼文稱有中研院人員至自己位於鄉下的家中，指定要抽某位孩子血液作為研究用途，自己嚇得差點報警，衛福部國健署澄清，此為國健署委託中研院執行的國民健康營養調查，一切均依循倫理規範。本報資料照片

有民眾在社群軟體貼文，並貼出對方出示的文件，稱有中研院人員至自己位於鄉下的家中，指定要抽某位孩子血液作為研究用途，自己嚇得把對方趕出家門，差點報警。衛福部國健署今天發布新聞稿澄清，此為國健署委託中研院執行的國民健康營養調查，一切均依循倫理規範，確保民眾知情同意，檢驗內容也會回覆給民眾了解。

國健署指出，依營養及健康飲食促進法第九條，中央主管機關應定期辦理及發布營養調查。以4年為一周期依循採購程序公開招標，委託學術單位辦理調查作業，110至113年委託中央研究院辦理，今年則委託台北醫學大學執行。

調查計畫時依統計法規定，經行政院主計總處核定及倫理審查委員會審查（IRB）同意，各項工作皆會尊守個別資料絕對保密原則，參與調查人員皆有簽署保密切結，相關資料也依規定妥善保管。為使調查資料具全國代表性，採年齡別分層抽樣，受訪調查名冊係依據戶籍檔進行抽樣，再由中央研究院調查團隊進行家訪。

國健署監測研究及健康教育組長林宜靜說，倫理委員會歸定嚴格，且研究人員實際執行時，均尊重民眾意願，盼民眾能放心接受檢查，協助國家了解國人營養狀況，若對上門的研究人員身份及真實性有疑慮、無法辨別時，可撥打國健署專線電話（02）2522-0830確認，或上國健署、行政院主計總處官網等進行確認。

林宜靜說，訪員皆受過專業訓練，至家戶詢問皆會配帶識別證及攜帶公文，並詳細說明調查目的及程序，讓民眾瞭解參與之相關權利。取得同意並完成「研究參與者同意書」簽署後，才會開始進行後續之問卷訪問調查及安排定點由醫事人員進行身體檢測、抽血等，以了解國人營養狀態並供制定國人營養建議標準參考。

民眾最擔心抽血項目，林宜靜表示，血液檢查內容包括血脂、血糖等，且為了解民眾是否出現營養缺乏，會檢驗血液中維生素B、維生素D濃度，檢測結果除用於政策制定，也會將結果郵寄給民眾參考，忠心希望民眾接受調查，幫助國家了解國人營養狀況，「不妨把檢測視為免費健檢，整套檢查在醫院做下來還蠻昂貴。」

倫理 國健署 行政院

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