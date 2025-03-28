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遭針扎憂感染愛滋 醫：黃金時間預防性投藥保護力逾8成

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

一名機場檢疫人員日前在執行業務時，遭隨意丟棄在垃圾袋中的針頭刺傷，針頭曾抽過過境旅客血液，該名檢疫人員第一時間立即就醫，仍憂心被感染愛滋、梅毒、B肝、C肝等疾病，他依醫囑服藥，出現藥物副作用，希望請假休息卻被刁難，引發爭議。感染科醫師指出，暴露於HIV病毒感染威脅時，只要在黃金72小時內預防性投藥，保護力通常能達8成以上，但最好可在24小時內服藥。

桃園市議員黃瓊慧昨指出，一名桃園機場檢疫人員21日在發燒篩檢站執行業務時，被同事隨意丟在垃圾袋中的針頭刺傷。這些針頭是抽過境外有症狀旅客的血液，原本應該丟在醫療廢棄物塑膠盒中，卻被放在塑膠袋中導致刺傷，當下已使用大量清水沖洗傷口、消毒，並且由區管中心派車前往部立桃園醫院急診就醫。

黃瓊慧表示，經過醫師評估後，抽血檢驗、開立愛滋病毒及梅毒預防性投藥，但是因為藥物副作用，向主管請假卻受到刁難；加上及害怕感染愛滋病毒（HIV）、梅毒、B肝、C肝等性病或傳染疾病的擔憂，精神狀況達到崩潰邊緣，還去看精神科。

台北市立聯合醫院仁愛院區感染科醫師顧文瑋表示，不論是職業或非職業因素造成的HIV暴露，可在72小時內服用抗病毒藥物，並且連續服藥28天，能在24小時內服藥更好。在過去文獻中，只要在期限內服藥，都沒有因此感染HIV，很多人擔心藥物副作用，不過現在很多事後預防性投藥的藥物相當安全，多數人吃完沒什麼感覺，少部分個案會出現疲累、腸胃道不適、頭痛等副作用。

顧文瑋指出，除了護理師等醫療人員，也曾有警消人員在執勤過程中，被執勤對象咬傷而擔心暴露，不過現在很多愛滋指定醫院設有門急診，需要的話應盡早接受暴露後預防性投藥（PEP），不用因為擔心副作用而不吃藥。

顧文瑋說，如果像這次事件，不清楚扎多少針或對象等狀況，通常會早期給予HIB藥物，把風險降到最低；不過在醫院端，如果知道暴露對象為何，會檢測暴露來源，如果對方HIV為陰性或低風險等，也可能停止預防性投藥。

由於該名檢疫人員也擔心感染梅毒，顧文瑋表示，目前梅毒的治療指引，建議預防性投藥對象為高風險性行為者，包括打一針或吃2顆藥，目前針對梅毒的研究，大部分仍與性行為有關、職業暴露的相關數據較少；B／C型肝炎部分，前者如有抗體可不用擔心、後者目前雖無預防性投藥，即便需要治療，也有有效的抗病毒藥物。

疾管署發言人曾淑慧表示，此次為疾管署首次發生針扎意外，曾淑慧表示，針扎感染率為0.2%，按醫療處理療程，會先做血液、肝功能檢查、梅毒血清檢查等，後續會追蹤半年，同時給予28天的愛滋預防性投藥。

愛滋病 病毒 部立桃園醫院

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