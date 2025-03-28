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最安全的新車揭曉 TESLA MODEL 3獲五星
為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，交通部推動台灣新車安全評等計畫(TNCAP)，在完成114年第一季二車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，今（28）日正式公布TNCAP第一及第二順位受評車型的評等結果，TESLA MODEL 3獲得五顆星評等，HONDA HR-V獲得四顆星評等。
交通部指出，今(114)年第一季二車型（TESLA MODEL 3及HONDA HR-V），執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等。
交通部表示，TESLA MODEL 3於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護97%、兒童保護89%、行人保護77%及安全輔助79%，依據星級評等平衡標準規定，MODEL 3車型整體星級評等為五顆星。
獲得評等四顆星的HONDA HR-V於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護69%、行人保護79%及安全輔助68%，依據星級評等平衡標準規定，HR-V車型整體星級評等為四顆星。
交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年6月底前會繼續公布二車型(NISSAN SENTRA及TOYOTA VIOS)的安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼國內車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，並提供國人更多車輛安全資訊。
本次揭露二車型評等詳細內容可至TNCAP專屬網站參閱相關安全資訊https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/。
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