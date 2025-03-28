癌藥基金上路 晚期肺腺癌病友仍無藥用 病團籲加速納保

賴清德總統競選期間提出百億癌藥基金政見，今年先挹注50億公務預算，作為癌藥暫時性支付專款。台灣癌症基金會指出，晚期肺腺癌免疫治療合併化療為國際指引建議，健保署曾表示今年第一季給付，癌友均寄予厚望，盼減輕自費負擔，呼籲健保署運用癌藥基金，盡快將肺癌免疫治療納入健保，縮短國內病人用藥與國際指引落差。

「若無藥可用，我們只好認命，有藥卻用不到，真的很悲哀」晚期肺腺癌病友陳先生表示，身為無腫瘤基因變異患者，自己詢問醫師，也查詢醫療資料盼找到一線生機，但國際治療指引建議的免疫藥物合併化療，健保尚未給付，只好200萬勞退金全數拿來自費治療救命，每月將近20萬自費壓力，讓他擔心「救命錢花光了，未來該怎麼辦？」

健保給付考量財務衝擊，癌藥給付速度慢，給付適應症限縮，許多病友有藥卻用不到。台灣癌症基金會調查顯示，癌症家庭逾6成有自費經驗，其中45%病人自費費用是用在健保未給付藥品。癌症新藥暫時性支付專款今年上路，但截至目前，除去年已採健保暫時性支付預算支付的藥物外，尚無新藥使用該專款支付。

衛福部曾宣示，癌症新藥暫時性支付專款，將用於臨床實證強，但尚未納入健保給付藥品，減輕癌友自費負擔，並以證據力最強的國際治療指引「NCCN」第一類藥品及首選癌藥為優先，發生率及死亡率最高的肺癌，已被列為優先盤點給付落差的癌別。

根據衛福部最新統計，國內每5個死於癌症的病人當中，就有1人是遭肺癌奪命，肺癌可怕在於早期幾乎無症狀，逾半患者確診時已晚期。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，肺癌病人以肺腺癌為最多，無腫瘤基因突變的晚期肺癌患者，仍停留在傳統化療，亟需國際指引建議的免疫藥物合併化療救命，才有望降低肺癌死亡率。

蔡麗娟表示，癌藥基金用途明確，應用於加速收載證據力強、因財務衝擊大而未被健保給付藥品，呼籲健保署使用該專款收載藥品時，應落實賴清德總統「好藥先用」治癌主張，不應陷入總額內給付藥物的財務衝擊思維，才是政策目的與癌友之福，盼健保署履行承諾，在第一季開始給付免疫合併化療藥物，讓肺癌病友有藥可用。