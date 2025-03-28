三高防治成效不明顯 可避免死亡率高於日韓 台北宣言盼強化整合

高齡化趨勢讓慢性病威脅加劇，政府提出健康台灣「三高防治888計畫」，預計要在2030年前降低三高相關慢性病標準死亡率3分之1。中華民國糖尿病學會今天發表「T-CaReMe三高護腎精準照護台北宣言」，提出發展精準風險診斷分類、促進精準治療及管理品質、建立慢病團隊照護網路、擴展跨區合作強化衛生政策4大願景。

台北宣言響應單位包括：衛福部、衛福部健保署、衛福部國健署、國家衛生研究院、中華民國糖尿病學會、中華民國糖尿病衛教學會、中華民國心臟學會、台灣腎臟醫學會。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻說，台灣可避免死亡率高於日本、韓國，且進步幅度小，「顯示過去三高防治成效並不明顯」，尤其糖尿病、慢性腎病等照護網「各行其是」，不僅資源缺乏整合，臨床及行政上也會遇到困難，透過台北宣言，盼結合公私力量，解決過去治療上的障礙，提供進入照護網的病人最完整照顧。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧說，T-CaReMe短期目標是在2年內建立具有代表性的糖尿病資料庫，藉由分析生活型態因子，精準評估不同患者共病風險；為推動完整慢性病精準照護模式，除醫界努力，也需要政府、學術單位、產業界與公民團體參與，共同推動數據整合、個人化健康管理，讓風險分級與標準化指引更臻完善，提升台灣在亞太區慢性病管理成效。

黃建寧表示，中期目標為結合多元醫療資源，運用風險風級推動一站式衛教；長期目標將擴大全程健康照護，落實以個人為中心數位化脧中管理，強化實證數據搜集與運用研究，達到延緩失能、提升國人健康餘命目標，並透過慢性病防治，實現醫療永續、環境維護及優化目標。

國衛院副院長許惠恆說，台北宣言除4大願景外，另訂有5大行動綱領，第一是配合國家888三高防治政策，推動篩檢加速達標；第二為整合跨專業團隊，除醫療專業外，結合營養、復健、心理等專家照顧慢性病患；第三是推動全人照護，過去慢性病關注中壯年、老年族，盼往前延，民眾從出生就要有好的照顧；第四將推動品質照護；第五是將三高精準治療，從台灣推動至亞洲，在亞洲糖尿病學會建立標準指引。