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北水處徵才月薪上看55K另有績效獎金 超狂福利曝光

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北自來水事業處。圖/北水處提供
台北自來水事業處。圖/北水處提供

台北自來水事業處114年度徵才，預計將於114年4至5月間辦理新進職員（工）甄試，類科包括土木工程、化學工程、企業管理及資訊處理等職員共22名，以及技術士（含身心障礙類別）共16名，總名額正取共38名、備取共63名；另近2年職員平均錄取率約9.2％、技術士平均錄取率約30.2％。

北水處為照顧員工，提供定期員工健檢、休假旅遊補助、員工多元休閒活動、職場保母等健全福利及友善職場措施。

北水處表示，因制度完善，服務地點均於大台北地區，提供員工穩定職涯發展及優質的育才、留才工作環境，歡迎有志市民朋友踴躍報考，加入北水處，守護質優量足台北好水。

北水處表示，按114年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬5595元，新進助理工程（管理）師及一級工程（業務）員月薪約4萬5955元（職員試用期6個月，期滿成績合格正式進用），新進技術士月薪約3萬2080元（工員試用期3個月，期滿成績合格正式僱用），表現優秀者有望5年後月薪分別達7萬3510元、6萬2485元及4萬3020元，上開薪資為現行數額，預計114年度調薪3%。

另外，待遇除月薪外，另有績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月，以表現優秀的四級工程師為例，第1年年薪約88萬元，5年後年薪上看115萬元。

月薪 職場 職涯發展

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