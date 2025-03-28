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好康來了！奧萬大森林遊樂區清明連假兒童免費入園
迎接清明、兒童節4天連假，南投縣奧萬大國家森林遊樂區免費放送，12歳以下兒童免費入園，家長也享半票優惠，親子一起暢遊戶外休閒及森林療癒，體驗台灣自然之美。
林保署南投分署表示，奧萬大國家森林遊樂區四季各具風采，除了豐富的大自然動植物生態，鄰近的仁愛鄉親愛村、萬豐村與法治村，3村5部落就有泰雅族、賽德克族及布農族，原鄉多元的風俗人情，各有特色。現在正值春天，萬物甦醒，蝶舞蛙鳴鳥飛相當熱鬧。
奧萬大園區最近杜鵑花綻放林間，紅色、黃色、橙色、綠色的各種植物嫩芽生機盎然，五彩繽紛的花葉點綴藍天，大片的青青草原可讓親子盡情奔跑，感受春天歡欣律動，洗滌身心。
林保署南投分署長李政賢說，4月3日至6日清明節、兒童節連假，奧萬大國家森林遊樂區兒童免費入園。奧萬大海拔1100至2600公尺，有豐富的鳥類資源，園區結合國產竹材利用、環境教育、竹藝設計、原住民傳統智慧，規畫大型竹編裝置藝術，包含領角鴞、貓頭鷹、台灣藍鵲、繡眼畫眉，陪伴親子共度假期，還有機會在觀察到這些鳥類身影，讓大家對台灣鳥類和自然生態有更深的體驗。
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