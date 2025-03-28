未滿18歲免費入園！全台4大主題樂園 連假優惠一次看

兒童清明連假4/3至4/6即將到來，全台4大主題樂園都有相關優惠，包括期間限定的18歲以下免費、對中車牌號🐎享優惠等，創意活動齊出，住一晚還可以省更大、玩更多。

●六福村 未滿18歲免費暢玩

期間限定！六福村推出全台兒童連假最強優惠，只要未滿18歲遊客帶著身分證相關證明文件（2007.04.03後出生），到六福村就能免費暢玩一整天；已經成年的民眾還有期間限定推出的「六福動漫祭」、「春暖FUN鬆遊」等活動，符合活動主題條件者，最低可享499元優惠票價。

一天不夠玩，六福莊也推出「動物派對—叢林奇遇記」早鳥優惠方案，3/31前預訂，除了旺日不加價、假日半價優惠外，還升等肯亞綠地客房與招待第4～6人入住（不含專案內容）；方案內容包含三人入住剛果藍天房型，以及含早餐、六福村兩日手環、福豚或狐獴生態體驗二選一、動物派對大禮包等內容，優惠訂房活動自即日起至6/22，二天一夜10,800+10%。

● 麗寶樂園 馬拉灣、探索世界水陸大放送

搶攻兒童節商機，麗寶樂園渡假區水樂園「馬拉灣」4月3日起正式開園，連假期間更推出「未滿18歲免費玩樂園」優惠，但須搭配一位現場購買全票，水陸雙園皆可擇一使用此優惠。4月3日至5日下午4點後入園，探索世界雙人月光票只要499元。麗寶國際賽車場舉辦「小小賽車手自駕體驗」，可將自己的小車車開上國際賽道，數量有限、售完為止。

麗寶賽車主題旅店同步推出兒童節住房專案，一泊一食再加贈水陸雙園雙日券，雙人5,888元、四人8,888元。麗寶福容大飯店兒童節住房專案，雙人一泊二食10,888元，再加贈水陸雙園雙日券，還可體驗花季夜燈、流體存錢筒DIY、尋寶遊戲、造型氣球等活動。

●劍湖山 對中車號、門票299元起

劍湖山世界加碼開放「大碗公」、「龍捲風」、「大船塢」等三項水上經典設施。即起至4月6日，凡是汽車或機車的車牌號碼上有「1」、「7」、「9」、「8」任一碼或任兩碼以上，門票最低299元起（原價999元，約3折優惠），每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人。

比鄰樂園的劍湖山渡假大飯店也推出「童樂遊趣」住房專案，兩人成行含早、晚餐及主題樂園門票每房5,999元，同行4歲以下兒童吃住免費，每房最多可適用兩位兒童。同步優惠還包括飯店二樓蔚藍西餐廳，推出親子美食專案，大人+兒童(5～12歲) 兩人只要1,050元。

●遠雄海洋公園5大優惠 12歲以下免費入園

遠雄海洋公園推出春季限定5大優惠，包括12歲以下孩童只需搭配一位購買全票 990元的同行者，孩童本人即可享免費入園。特別加碼兒童清明連假期間，不限票種及票價，凡當日入園的遊客皆可享隔日免費再入園。